Vandaag Inside-heren blikken terug op uitzending met Mark Rutte: ‘Hij was de grote winnaar’

De historische Vandaag Inside-aflevering met premier Mark Rutte deed vooraf al veel stof opwaaien, en maandag was het dan eindelijk zover. Gisteravond blikten de VI-heren terug op de uitzending waarin de premier stevig aan de tand werd gevoeld.

Er gebeurde van alles met Rutte aan tafel. Zo kreeg de premier applaus nadat hij loslippig was over zijn seksleven en praatte hij Johan Derksen dermate om dat de besnorde analist tegen zijn wil in zei dat hij toch maar op de VVD stemt. Ook een frappant beeld: Rutte die naast René van der Gijp met een dildo op zijn hoofd zat.

Maar de meest opvallende momenten waren misschien wel de verhitte gesprekken tussen Rutte en bargast en advocaat Job Knoester. Veel kijkers zijn het erover eens dat niet Derksen, maar Knoester de man in vorm was tijdens de aflevering. Zij hadden graag gezien dat de strafrechtadvocaat nog wat langer tekeerging tegen de minister-president. Ook vonden veel mensen dat Rutte zich kranig standhield in het heetst van de strijd.

De komst van premier Rutte leverde een kijkcijferrecord op: er zaten 1,5 miljoen mensen aan de buis gekluisterd. Na de uitzending praatten presentator Wilfred Genee en Rutte nog even na voor online VI-rubriek De Wandelgangen. Daarin deed de premier een opmerkelijke belofte: dat hij binnenkort terugkeert. Hij deed dit nadat Genee hem toebeet dat hij er met een „motief” zat: om te stemmen te werven. Daarop zei Rutte dat hij na de verkiezingen best terug wilde komen.

Vandaag Inside over aflevering met Mark Rutte

Maar wat vonden de heren er nu eigenlijk zelf van? Eerst is het woord aan bargast en verslaggever Sam Hagens. Hij heeft van de aflevering genoten. „Ik heb voor het eerst een uitzending twee keer gekeken”, bekent hij. „Ik heb vanochtend zitten turven hoe vaak er is gevraagd of hij wilde opstappen. Dat bleek vijftien keer te zijn.”

Genee vraagt aan Van der Gijp of hij het een „beetje ongemakkelijk” vond, die daarop angstvallig stil blijft. „Zo’n programma waarbij iedere vorm van een beetje luchtigheid ontbreekt: wat moet ik ermee?”, antwoordt hij uiteindelijk. „Klein beetje relativeren is af en toe op zijn plek in dit leven. Plus dat dat mannetje gewoon altijd antwoord gaf. Op een gegeven moment werd er niet veel meer met het antwoord gedaan. Je kunt die antwoorden wel niet accepteren, maar wat moet je dan? Dan moet je hem na tien minuten wegsturen.”

Ook tafelgast Valentijn Driessen (De Telegraaf) heeft genoten. „Ik vond het een leuk tribunaal. Vooraf werd gezegd dat Johan niet durft als hij naast hem zit, dan is hij altijd aardiger tegen iedereen. Hij was nu echt vlijmscherp. Goed onderbouwd. Het was wel een tribunaal met drie tegen één, maar jullie mochten het vonnis niet voltrekken. Ik denk dat hij vandaag de grote winnaar is. Want mensen hebben toch empathie voor diegene die onder vuur wordt genomen. Zeker door drie man. Job zat nog te schreeuwen: psychopaat, psychopaat. Dan denken mensen: dit willen we niet.” „Job was bijna emotioneel”, lacht Derksen. „Die was er heel erg bij betrokken.”

Derksen gelooft niet dat Rutte ‘het’ gedaan heeft

Genee vond het absolute hoogtepunt „dat we nu eindelijk weten dat hij ‘het’ gedaan heeft”. „Daar was al lang een twijfel over.” Derksen heeft zo zijn bedenkingen bij de uitspraken van Rutte. „Ik geloof het niet. Met wie dan?” Maar Driessen zegt er in de wandelgangen het een en ander over gehoord te hebben. „Ik heb het in de Tweede Kamer van iemand gehoord. Zij kent iemand waarop hij gelegen heeft. Een juffrouw schijnt het toch te zijn.”

Genee haalt een FIFA-interview met Rutte aan, waarin de premier losliet dat hij tot zijn veertigste een relatie had, maar dat dit misliep door haar kinderwens. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat hij „erop heeft gelegen”, vindt Driessen. Genee: „Tom Egbers had drie jaar een relatie, die heeft alleen maar gezoend. Dus het kan best wel.” De presentator verwijst hierbij naar de NOS Sport-misstanden, Uit een Volkskrant-artikel bleek dat Egbers een affaire zou hebben gehad met een 22-jarige stagiaire.

Genee vindt dat Rutte „op dreef” was met hoe hij over zijn seksleven vertelde. „Voor dat soort mannen is de politiek echt wel een roeping”, reageert Van der Gijp. „Hoe je het ook wendt of keert: dat mannetje gaat hier gisteravond om kwart over 11 weg en stond vanochtend om half vijf weer naast zijn bed.”

