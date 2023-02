Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noa Vahle staat achter Linda de Mol en Jeroen Rietbergen: ‘Logisch dat ze het gaat uitzoeken’

Volgens media is Linda de Mol weer samen met Jeroen Rietbergen, die onlosmakelijk verbonden is met het Voice-schandaal. Dat komt de blonde presentatrice op bakken kritiek te staan. Veel mensen vinden dat De Mol de slachtoffers van Rietbergen een trap nageeft. Dochter Noa Vahle reageerde gisteravond in Vandaag Inside op de roddels en kritiek.

De Mol en Rietbergen verbraken vorig jaar hun relatie na de The Voice-aflevering van BOOS. In deze aflevering kwam onder andere naar buiten dat Rietbergen ongewenst seksueel gedrag had vertoond bij het programma. Toch werden de twee na de relatiebreuk meerdere keren samen gespot, maar De Mol ontkende steeds dat er sprake was een hereniging. Vorige week werden ze door Shownieuws gefotografeerd in ‘stad van de liefde’ Parijs. De presentatrice liet hierna weten dat ze iets „uit te zoeken” heeft met Rietbergen.

Noa Vahle: ‘Wil gewoon dat mijn moeder gelukkig wordt’

Het is presentator Wilfred Genee die Vahle in de aflevering aan de tand voelt over de kwestie. „Hoe ervaar jij het eigenlijk? Of vind je het vervelend dat ik dat vraag?”, vraagt hij aan het jonge presentatietalent. „Nee hoor”, antwoordt ze. „Ik heb er het afgelopen jaar niet zoveel over gezegd, omdat ik altijd zoiets heb van: je bent je aan het verdedigen tegen mensen die het niet zozeer willen horen of hun eigen waarheid van het verhaal maken. Maar op het moment dat er structureel dingen worden gezegd die niet kloppen, bijvoorbeeld dat ik ruzie heb met mijn moeder of dat ik haar helemaal niet support, dan begint dat wel aan me te knagen en wil ik daar wel een keer iets op zeggen.”

Vahle ontkent dat ze haar moeder niet steunt. „Ik wil gewoon dat mijn moeder uiteindelijk gelukkig wordt”, zegt ze. „Het is haar relatie, daar maakt zij zelf een keuze in. Ik vind het heel logisch dat zij iets gaat uitzoeken na zo’n jaar. Volgens mij zit je in een constant conflict tussen heel erg boos zijn op iemand, maar ook van iemand houden. Dat heb ik ook wat hem betreft. Dus dat begrijp ik. Dat ze het gaat uitzoeken is helemaal oké.”

‘Rietbergen heeft ook goede dingen gedaan’

Rietbergen was vijftien jaar de stiefvader van Vahle. „Tuurlijk ben ik boos en teleurgesteld en verdrietig. Maar je vergeet niet dat iemand ook een goed mens is. Hij heeft ook goede dingen gedaan voor mij en mijn broer en mijn moeder. Als mensen zeggen dat ik haar niet steun of ruzie met haar heb, dan vind ik dat heel vervelend om te horen. Ik wil gewoon dat ze gelukkig is.”

Ook Derksen vindt de kritiek op De Mol onzin. „Het gaat zo ver dat de media zich bemoeien met de gevoelens van mensen. Je mag toch altijd nog zelf bepalen met wie je samen wilt wonen en van wie je houdt.”

Je kunt Vandaag Inside hieronder terugkijken via KIJK.