Humberto Tan gooit per ongeluk peperduur kunstwerk om tijdens talkshow: ‘Kijk nou wat je doet!’

Maar liefst 12.500 euro kostte het kunstwerk dat Humberto Tan gisteravond per ongeluk omgooide tijdens zijn talkshow. Het werk werd gemaakt door Lieuwe Van Gogh, die onlangs één van zijn werken aan de Amerikaanse rapper Snoop Dogg verkocht.

Dat was dan ook de reden dat de zoon van Theo van Gogh gisteravond aanschoof bij Humberto op Zaterdag. „Het was zo vet! We hadden heel veel geluk”, vertelt Van Gogh enthousiast. Via via, lukte het de kunstenaar om zijn werk in beeld te krijgen bij het management van Snoop Dogg. „Mijn manager kon iemand fixen bij Ticketmaster, die kon weer contact krijgen met iemand van de Europese tour van Snoop Dogg en die kon het vervolgens bij zijn manager krijgen. De manager van Snoop vond het vet en zodoende.”, zegt Lieuwe.

Kunst van Van Gogh in de studio van Snoop Dogg

Nu de Snoop Dogg een kunstwerk van hem heeft gekocht en die in zijn studio gaat hangen hoopt Lieuwe op meer bekendheid op de internationale markt, al lijkt het hem al aardig voor de wind te gaan. Helpt het dan nog om Van Gogh te heten, vraagt de Humberto zich af. „Je bent natuurlijk ook een ver familielid van.” Lieuwe: „It does help. Zeker in het buitenland.”



Ook Humberto is onder de indruk van de kunstwerken. „Wat doet een Van Gogh?”, vraagt hij. „Zoiets?”, antwoord de kunstenaar terwijl hij wijst naar het doek waar de twee op dat moment voor staan. „Ja heel duur, maar jij kan het wel betalen.” Voor de zekerheid controleert hij de prijs bij een collega. „11.000 exclusief btw, dus we komen dan op zo’n 12.500 euro uit. Maar dan heb je wel een originele Van Gogh thuis.”

Humberto krijgt korting

Of Humberto een beetje ondersteboven is van de prijs of gewoon even uit evenwicht raakt is niet duidelijk, maar niet veel later stoot hij per ongeluk een van de werken om. „Oh, kijk nou wat je doet!” roept de kunstenaar. „Is dit 11.000 euro of niet?!” vraagt Humberto geschrokken. „Ach, we maken wel een korting voor je. Je kan het gewoon op het bedrijf zetten”, grapt Lieuwe.