HLF8 verdwijnt van de buis, presentator Johnny de Mol baalt: ‘Niet verwacht en niet gehoopt’

De talkshow HLF8 stopt ermee. De boodschap is er flink ingehakt op de redactie van het SBS6-programma. Het was de eerste keer dat de talkshow op tv was sinds Talpa eerder bekendmaakte dat HLF8 begin april voor het laatst te zien is. Presentatoren Johnny de Mol en Hélène Hendriks reageren.

„Dit hadden wij niet verwacht en zeker niet gehoopt”, zei presentator Johnny de Mol in de uitzending. „We hebben heel veel meegemaakt met dit programma. Als we het gaan opnoemen, hebben wij in twee jaar tijd meer meegemaakt dan in vijftien jaar De Wereld Draait Door.”

HLF8 stopt

De Mol vertelde dat hij het gesprek „natuurlijk” gevoerd had met zijn vader John de Mol. Het spande er volgens hem om. „We zouden eigenlijk doorgaan tot 28 april. Iedereen vond het spannend: gaan we wel of niet door. Gistermiddag ben ik gebeld door Marco Louwerens (tv-directeur bij Talpa, red.) dat we niet op 28 april stoppen maar al op 7 april.”

Het nieuws werd eergisteren na de show op de redactie gedeeld en dat hakte erin bij de betrokkenen, vervolgde De Mol. „Het zijn toch mensen die na 7 april op zoek moeten naar een nieuwe baan, zo simpel is het. (…) Dit hadden wij niet verwacht en zeker niet gehoopt. Ik merkte wel verslagenheid op de redactie, boosheid ook, verdriet.” Toch zetten de redactieleden de schouders er weer onder, aldus De Mol. Ze willen volgens hem nog vier weken „hard knallen voor wat het waard is om het ongelijk van Talpa te bewijzen”.



‘Ongewenste resultaten’

Talpa stopt na vier seizoenen met HLF8 vanwege „ongewenste resultaten”. De talkshow was in de zomer van 2021 voor het eerst op televisie te zien. In eerste instantie werd het programma alleen door De Mol gepresenteerd en was Hélène Hendriks de vaste invalster.

Hendriks heeft er „echt de balen van” dat HLF8 stopt. De presentatrice had graag gezien dat het programma langer de tijd had gekregen om te groeien, zo reageerde ze gisteren in het SBS6-programma Vandaag Inside „Natuurlijk begrijp ik gerust wel dat het een zakelijke beslissing is. Uiteindelijk als de kijkcijfers niet dusdanig omhoog gaan, ja dan valt op een gegeven moment de beslissing, zo simpel is het. Maar ik vind wel: wij zijn natuurlijk recent met een ander format begonnen en we waren echt nog maar een paar maanden bezig en het trok steeds meer aan. Dus dat lukte wel, alleen niet snel genoeg.”

Balen

Hendriks baalt vooral voor de redactieleden „die zich twee jaar lang uit de naad” hebben gewerkt. „Ze hebben ook heel veel meegemaakt, rondom Johnny de Mol, veel ups en downs, en toch loyaal gebleven. Voor hen is het een hard gelag. Ook kijkers van de talkshow balen, en vinden het jammer dat HLF8 van de buis moet verdwijnen.



Presentatoren HLF8

De Mol was als presentator nog niet heel lang terug bij HLF8, hij legde eind april vorig jaar zijn werkzaamheden bij de talkshow neer vanwege beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. De Mol keerde terug voor één avond per week, die de presentatie afwisselt met Hélène Hendriks en Sam Hagens, die sinds begin dit jaar de hoofdpresentator is.

