Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ali B en Jeroen Rietbergen worden vervolgd voor zedenzaken The Voice

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om zowel rapper Ali B als bandleider Jeroen Rietbergen te vervolgen voor meerdere zedenzaken rond het televisieprogramma The Voice of Holland (TVOH). Het onderzoek tegen Marco Borsato wordt bij gebrek aan bewijs geseponeerd, meldt het OM.

De seponering van het onderzoek tegen Marco Borsato is niet het enige onderzoek dat opgeschort wordt. Eerder zag het OM al af van vervolging in een zaak naar een betrokken regisseur van het programma.

Ander onderzoek tegen Borsato loopt nog

Ali B wordt vervolgd voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen, die gepleegd zouden zijn tussen 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en het buitenland. Eén daarvan is gerelateerd aan The Voice. Volgens het OM was bij de aangifte van een vierde vrouw tegen de rapper geen sprake van een strafbaar feit. Bandleider Rietbergen wordt verdacht van een zedenfeit uit februari 2018. Dat zou hebben plaatsgevonden in of rond de opnamestudio’s van The Voice.

Tegen Borsato loopt nog wel een zedenonderzoek naar aanleiding van een aangifte in december 2021, maar dat is niet gerelateerd aan The Voice. Bij die zaak moet nog een vervolgbeslissing gemaakt worden. De zanger heeft vervolgens tegenaangifte gedaan voor smaad en laster.

Het The Voice-schandaal: hoe zat het ookalweer?

RTL stopte vorig jaar januari abrupt met het uitzenden van The Voice of Holland nadat er berichten waren binnengekomen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Een aantal dagen later verscheen een aflevering van het onlineprogramma BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice en The Voice Kids. In die bewuste aflevering beweerden oud-kandidaten lastiggevallen te zijn door medewerkers van de talentenjacht. Meerdere vermeende slachtoffers deden daarna aangifte.

Rietbergen erkende voor de BOOS-aflevering was verschenen al dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Hij bekende dat hij relaties van ‘seksuele aard’ had met vrouwen die betrokken waren bij het programma. Oud-coach Ali B heeft altijd ontkend dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Borsato, ook een oud-coach, liet eerder via een verklaring weten dat hij de aantijgingen aan zijn adres ontkent.