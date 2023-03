Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Slagter heeft ‘moeite’ om verhaal Aïcha Marghadi te geloven: ‘Ze wilde haar gram halen’

Aïcha Marghadi deed woensdagavond haar verhaal bij Beau en dat maakte de tongen flink los. Ook bij HLF8 was de kwestie gisteravond voer voor discussie. Omroepbaas Jan Slagter sprak openlijk uit dat hij ‘moeite heeft’ om haar verhaal te geloven.

Marghadi is een van de bronnen uit het Volkskrant-artikel over de misstanden bij NOS Sport, waar onder meer televisiegezichten Jack van Gelder en Tom Egbers niet goed vanaf kwamen. In het stuk spreekt ze over het pestgedrag over de werkvloer toen ze daar als presentatrice werkte. Bij Beau wilde ze nogmaals haar verhaal vertellen, mede nadat ze zag hoe Van Gelder en Egbers zich onderdompelden „in een walm van zelfmedelijden en slachtofferschap.”

Jan Slagter over Aïcha Marghadi

Marghadi zei in de talkshow onder andere dat ze regelmatig haar beklag deed bij het management over het grensoverschrijdende gedrag. Ze kreeg dan te horen dat deze werkwijze er nu eenmaal bij hoorde en dat ze een „ruggengraat moest kweken.” „Kun je je dat voorstellen, Jan?”, vraagt presentator Sam Hagens bij HLF8 aan Slagter. „Ik kan het me echt niet voorstellen. Zij zegt dat het zo is. Ik denk dat we het onderzoek moeten afwachten dat intern geïnitieerd is door de NOS en de commissie Van Rijn.”

Slagter kan zich lastig voorstellen dat er daadwerkelijk niets ondernomen na herhaaldelijke klachten. „Als iemand iedere dag bij mijn bureau staat en klaagt over racisme en vernedering, dan onderneem je actie. Dan loop je de redactie op en zeg je: wat is hier aan de hand? Zij zegt het: ik trek het niet in twijfel, maar ik heb wel moeite om te geloven dat het echt zo is gegaan. Dat zeg ik heel eerlijk.” Ook medetafelgast en zanger Wolter Kroes heeft vragen bij het verhaal. „Dan neem je toch ontslag?”

‘Er zijn altijd twee kanten van het verhaal die gehoord mogen worden’

Dan rijst de vraag of het verstandig was van Marghadi om bij Beau aan te schuiven. Sportjournalist Diana Kuip kan zich niet helemaal vinden in de beargumentatie dat het verhaal van Marghadi was afgepakt, doordat Egbers en Van Gelder hun verhaal mochten doen. „Dat stukje snap ik niet helemaal. Er zijn altijd twee kanten van een verhaal die gehoord mogen worden. Maar ik sta niet in haar schoenen, dus als zij zich zo voelt, dan was het blijkbaar voor haar nodig.”

Slagter vindt dat ze niets nieuws zei ten opzichte van het Volkskrant-artikel. „Ze wilde alleen haar gram halen omdat zowel Egbers als Van Gelder er iets over heeft gezegd. Dus wilde zij er ook iets over zeggen.” Taalkundige Wim Daniëls, ook te gast, is het niet met Slagter eens. „Haar gram halen vind ik geen goede woordkeuze. Ik vind het terecht dat zij daar zat. Zij vond dat Egbers en Van Gelder zich toch een beetje slachtoffer voelden van het geheel, terwijl zij het slachtoffer is.” Kroes: „Als het allemaal waar is.” Daniëls: „Dat is natuurlijk zo, maar zij staat volkomen in haar recht om daar te gaan zitten en haar kant van het verhaal te vertellen en om nog eens te benadrukken hoe het volgens haar gegaan is.”

Slagter wil onderzoek afwachten

Daniëls is er vrij zeker van dat er ‘iets is gebeurd’ op de redactie van NOS Sport. „Je kunt zeggen dat het allemaal misschien niet zo erg is, maar dat weet je helemaal niet. Hoeveel mensen hebben wel niet gereageerd op dat Volkskrant-artikel? Daar had iets ondernomen moeten worden. Dat is faliekant misgegaan.” Slagter heeft moeite met de woorden van Daniëls. „Laten we in godsnaam dat onderzoek afwachten. De uitkomst daarvan zal aantonen wat er allemaal is gebeurd.”

Ook snapt hij goed dat Egbers zich bij Khalid & Sophie heeft uitgesproken over het vermeende wangedrag. „Hij heeft ook bepaalde dingen toegegeven. Maar om te zeggen dat we nu al met elkaar een oordeel kunnen vellen wat daar echt is gebeurd, zul je toch echt moeten wachten op onderzoek.”

Je kunt HLF8 terugkijken via KIJK.