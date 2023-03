Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beau-kijkers verdeeld over NOS Sport-verhaal Aïcha Marghadi: ‘Niemand was erbij’

Aïcha Marghadi is een van de geïnterviewden uit het Volkskrant-artikel over NOS Sport. Zij liet zich uit over de ‘giftige’ sfeer op de werkvloer. Gisteravond schoof ze aan bij Beau om onder meer te reageren op de uitspraken van Tom Egbers en Jack van Gelder. En het kijkerspubliek lijkt verdeeld over haar optreden.

Gisteren kwam het langverwachte rapport over de misstanden rondom The Voice naar buiten. En tegelijkertijd spelen er meer kwesties in medialand waaronder de Volkskrant-onthullingen rondom NOS Sport. Waar onder meer televisiegezichten Jack van Gelder en Tom Ergbers er niet goed vanaf kwamen.

Reacties Tom Egbers en Jack van Gelder op NOS Sport-aantijgingen

Marghadi is een van de bronnen uit dat stuk. Ze vertelde over het pestgedrag op de NOS Sport-werkvloer toen zij daar als presentatrice werkte. Ze vertelt nu bij Beau haar verhaal, mede nadat ze zag hoe Jack van Gelder en Tom Egbers zich onderdompelden „in een walm van zelfmedelijden en slachtofferschap.”

Tom Egbers en Jack van Gelder reageerden eerder op de aantijgingen. Rondom Egbers kleeft een verhaal over een affaire met een stagiaire, waarover hij bij Khalid en Sophie het een en ander over toelichtte, en Van Gelder wordt ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Aïcha Marghadi doet verhaal bij Beau

Marghadi overwoog tijdens haar NOS-loopbaan zowel Egbers als Van Gelder als mentor te vragen. Hoofdredacteur Maarten Nooter, die onlangs aftrad, raadde haar ten strengste af om Egbers te vragen. Dit omdat hij moeite zou hebben met „mooie vrouwen.” Later vroeg de oud-NOS-presentatrice Van Gelder om haar mentor te worden, die op dat moment aan de telefoon in bad zat. Volgens Marghadi grapte Van Gelder dat zij bij hem in bad kon komen zitten. „Ik had al verhalen over Jack gehoord. Ik kon alleen maar zeggen: ik zie je op het werk.” Van Gelder claimde overigens dat de hoofdredactie eerder had moeten ingrijpen.

Marghadi reageerde eveneens op de de reacties van de twee heren. „Die twee ontnemen mij mijn verhaal en het verhaal van honderd andere mensen. En zeker in de publicatie, zo’n 32, 33 anonieme verhalen”, aldus de oud-NOS-presentatrice. „En ik zeg nu: ik neem dat verhaal terug. Het is niet van jullie, het is nooit van jullie geweest. Jullie zijn samen met mij alleen maar pionnen in een heel groot giftig klimaat wat in stand wordt gehouden door de mensen waar hij het nu over heeft.” Ook gaat ze in op het argument van Van Gelder dat de leidinggevende hadden moeten ingrijpen. „Als de hoofdredactie had ingegrepen, hadden we dit niet allemaal hoeven meemaken. Dan denk ik: luister vriend, als jij je had gedragen hadden we dit allemaal niet mee hoeven maken.”

Kijkers verdeeld over verhaal Marghadi

Volgens Marghadi verscheen ze regelmatig bij mannelijk of vrouwelijk hoofdredacteur of hoofd communicatie, die had een Marokkaanse achtergrond had, om haar beklag te doen. Die vertelden haar allen dat deze werkwijze er nu eenmaal bij hoorde en zij een „ruggengraat moest kweken.”

Het kijkerspubliek lijkt verdeeld over het optreden van Marghadi, zoals dat wel vaker is bij discussies over grensoverschrijdend gedrag. Waar de één het aanmoedigt dat zij haar verhaal deelt, zetten anderen ook vraagtekens.



Vooral heel veel mensen op Twitter die Jack van Gelder zijn ballen likken door hem in bescherming te nemen terwijl er een mevrouw een heel sterk verhaal neerzet #beau — Cas (@casrooz) March 29, 2023



Boze witte mannen alert.

Mijn hemel; verplaats je eens in een ander. Als vrouw zijnde is dit aan de orde van de dag. En sowieso iemand bewust links laten liggen…. Vinden jullie dat normaal gedrag? Ik niet. #beau — Mevrouw Mooi (@mrs_lyngstad) March 29, 2023



Ik vind het schokkend dat veel mensen direct oordelen dat Aïcha #Marghadi zich in de slachtofferrol wentelt bij #beau.

Niemand was erbij! Waarom dan zo oordelen? Ik kan me zeer wel voorstellen dat je in die verziekte cultuur bij nossport het als "allochtone vrouw" moeilijk had. pic.twitter.com/tyvhkts7RM — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) March 29, 2023



Wat een ellende maakt iemand mee die gewoon carrière wil maken… dit is het verhaal van vele vrouwen in allerlei branches! #beau — Joëlle (@Jo3ll3) March 29, 2023



Aicha Marghadi is een voorbeeld van hoe veel moderne Arabische dames worden behandeld in het Nederlandse werkveld.. Als een voetveeg en zonder respect.. Het liefst zien ze ons als slavin maar wij zijn sterker als dat 💪🏼#beau #op1 pic.twitter.com/9r0aRKjXI3 — Yasmina El Zahmadi (@YasminaElz) March 29, 2023



De opmerkingen zijn gemaakt zonder enige vorm van twijfel , geven ze ook gewoon toe maar is zo’n opmerking nou zo erg ? Er zijn er genoeg die het een compliment vinden of zeg gewoon tuut tuut tuut en ga niet 10 jaar later mensen proberen kapot te maken #beau — Leentje076 (@Leentjeontwit) March 29, 2023



Wat een vreselijk interview… en die mannen die achter haar zitten, hun gezichten spreken boekdelen. #beau — Wilma (@misswillma) March 29, 2023



Ik nodig haar uit een maand mee te lopen in de logistiek.

Dan is Jack's opmerking nog een flauwe opmerking.

En ja, we hebben vrouwen op de vloer en die lullen mannen onder de tafel.#beau — Paul. (@Paulus858520671) March 29, 2023



#Beau Mevrouw vindt het blijkbaar nodig om in het openbaar Jack van Gelder zijn carriére kapot te maken,terwijl ze ook gewoon tegen hem had kunnen zeggen dat ze het een ongepaste opmerking vond. — Thijs (@Thijs69384072) March 29, 2023



