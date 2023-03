Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bizar ongeval: profvoetballer rijdt met torenhoge snelheid sporthal binnen

De Belgische profvoetballer Sofian Kiyine (25) is gisteravond met zijn auto in volle vaart dwars door de gevel van een sporthal gereden. Middenin de zaal kwam hij tot stilstand. Kiyine overleefde het opzienbarende ongeval in Flémalle (in de provincie Luik) wonderlijk genoeg, maar is wel gewond geraakt.

Kiyine verruilde in september 2022 Lazio Roma voor OH Leuven, waar hij doorgaans als middenvelder speelt.

OH Leuven over ongeluk profvoetballer: ‘Wacht op meer duidelijkheid’

Zijn club, die uitkomt in de hoogste Belgische divisie, meldt het ongeval op de website. „Sofian Kiyine werd afgevoerd naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar verdere onderzoeken plaatsvinden. Hij verkeert niet in levensgevaar. Er waren gelukkig geen andere voertuigen of personen betrokken bij het ongeval.”

Verder laat de club weinig los. „De club wacht op meer duidelijkheid over de precieze omstandigheden hoe het ongeval tot stand kwam alvorens verder te reageren.” OH Leuven besluit de mededeling op de website met een beterschapswens voor de voetballer.

‘Kinderen waren net naar de kleedkamers gegaan’

De Belgische krant La Dernière Heure schrijft dat de auto mogelijk 200 kilometer per uur reed. De toegestane maximumsnelheid op die plek is 90 kilometer per uur. Kiyine verloor de controle over het stuur en vloog via een rotonde de sporthal binnen. Daar ontstond een enorme ravage, met dus wonder boven wonder geen andere gewonden.

Dat had overigens niet veel gescheeld. Volgens Belgische media bevonden zich op het moment van het ongeval kinderen in de zaal, maar die waren net naar de kleedkamers gegaan. De sportzaal biedt onderdak aan minivoetbal-, basketbal- en gymnastiekclubs, maar zal door de ravage een tijdlang niet gebruikt kunnen worden.

Er zijn inmiddels beelden opgedoken van het bizarre ongeval. Daarop is te zien hoe Kiyine’s auto door de lucht vliegt, de muur van de sporthal doorboort een gigantisch gat achterlaat.

Bekijk de video hieronder:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.