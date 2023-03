Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gemengde reacties op verhaal Jack van Gelder bij HLF8 over grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag en aantijgingen daarvan zijn aan de orde van de dag. Zo ook bij de NOS, bleek gisteren. De hoofdredactie van NOS Sport treedt terug omdat er sprake is geweest van pesterijen, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Ook Jack van Gelder, sportverslaggever en presentator, had er een handje van. Bij talkshow HLF8 (dat overigens van de buis verdwijnt vanwege tegenvallende kijkcijfers) ging hij gisteren in op wat er dan precies is gebeurd. Kijkers van de talkshow reageren gemengd.

Dat Van Gelder ook deelnam aan deze bedrijfscultuur, gaf hij al toe. Maar waar maakte hij zich schuldig aan? Afgelopen december bracht de NOS zelf naar buiten dat het gedrag binnen de sportredactie niet altijd binnen de lijntjes bleef. Sindsdien ligt het nieuwsbedrijf onder een vergrootglas. Aan het Noordhollands Dagblad vertelden medewerkers eind december dat het onder andere ging om de eindredacteur die een vrouwelijke collega zou stalken en beeldredacteuren die pornofilmpjes keken op de werkvloer.

Jack van Gelder gaat in op beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

„Er is een collega-presentatrice geweest in 2011″, begint Jack van Gelder zijn verhaal aan de HLF8-tafel. „Zij heeft mij gebeld, zegt ze, en dat geloof ik. Dat was terwijl ik in bad zat, gek verhaal, en zij vroeg of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt ‘als je bij me in bad komt zitten, prima’. Dat is voor mij een grap, maar dat is bij haar behoorlijk hard aangekomen, blijkt.” „Dat merkte je op dat moment niet?”, wilde HLF8-presentator Sam Hagens weten. Volgens Van Gelder merkte hij dat ‘totaal niet’. „Ik heb daarna ook nog even met haar gewerkt, ze is niet zo lang bij Studio Sport geweest. Later is ze ook nog bij Ziggo Sport geweest en daar spraken we gewoon met elkaar. Ik heb niets, maar ook helemaal niets gemerkt.”

Via een journalist van De Volkskrant begreep de sportjournalist dat zijn opmerking bij zijn vrouwelijke collega hard was aangekomen. Van Gelder was een soort icoon voor haar en kwetste haar met deze uitspraak. Hagens vindt het sowieso een gek verhaal, bellen in bad. Volgens Van Gelder is dat echter de normaalste zaak van de wereld: „Ik heb altijd m’n telefoon bij me, ook in bad.” Hagens: „Dus je zegt dan tegen haar ‘als je bij mij in bad komt, word ik je mentor’.” Van Gelder benadrukt nog eens dat dat voor hem een grap is.

Hagens: „Maar is dat echt grappig?” Dan lijkt Van Gelder zich iets terug te trekken en zegt hij dat het dan een ‘misplaatste grap’ is. „Dat kan, ik maak wel vaker foute grappen”, geeft hij toe.



Vandaag is bekend geworden dat de volledige hoofdredactie van NOS Sport aftreedt. Er zijn bijna honderd meldingen gedaan van misstanden die zich afspeelden op de redactie. Ook @jackvangelder is in twee gevallen genoemd. Hij reageert op de aantijgingen.#HLF8 pic.twitter.com/dlls4M0TgP — HLF8 (@Hlf8Live) March 9, 2023

Excuses aangeboden

Aan de journalist van De Volkskrant vroeg hij of hij zijn vrouwelijke collega kon bellen. „Doe dat maar niet”, was het advies van de journalist. Haar nummer had Van Gelder ook niet meer, maar het zat hem zo niet lekker, dat hij haar besloot te volgen op Twitter en een bericht stuurde. „Ik zei: ‘Moet je luisteren, ik heb gehoord dat dat bij jou verkeerd is overgekomen en ik vind het buitengewoon vervelend. Ik heb je niet willen kwetsen, ik heb je niet willen afschrikken’.”

Een aantal uur later kreeg hij een reactie van haar, ze zei dat ze het fijn vond om iets van hem te horen. Van Gelder: „Ze zei: ‘Ik waardeer het enorm en ik aanvaard je excuses. Ik zal het ook doorgeven aan De Volkskrant‘.”

Jack van Gelder noemde collega ‘hoer of andere bewoordingen’

Maar dat is niet het enige waar het in deze zaak om gaat. Bij een ander incident zou Van Gelder tegen een vrouwelijke collega „hoer of andere bewoordingen” hebben gezegd. Dat gebeurde in 2012 na een hoogopgelopen discussie over wie er namens NOS Sport naar het EK voetbal in Polen en Oekraïne zou gaan. „We zeggen allemaal weleens wat in een opwelling”, zei Van Gelder daarover.

De 72-jarige presentator vindt het vreemd dat de vertrouwenspersonen hem nog niet hebben benaderd of het ook echt zo is gegaan. „Maar hoe ik het nu vertel, zo is het gegaan. En ik zal dat ook niet anders vertellen.”

Gemengde reacties

Op sociale media reageren kijkers – en mensen die via een andere weg Van Gelders ‘uitleg’ hoorden – gemengd. Eén kamp vindt het ‘overdreven onzin’ en vindt dat zulke opmerkingen moeten kunnen. Het andere kamp gaat daar juist tegenin en zegt dat dit juist de reden is dat vrouwen niet aan de bel trekken. Omdat ze worden uitgemaakt voor aanstellers, omdat mensen zeggen dat dit ‘moet kunnen’.

Een greep uit de reacties:



Moet je voorstellen dat ik morgen mijn collega "in een hoogopgelopen discussie" en "in een opwelling" hoer noem en dat dat dan moet kunnen want anders ben je "kneiter-links".#jackvangelder pic.twitter.com/ArUbyXm72S — Berend (@Berend1988) March 10, 2023



#JackvanGelder veegt alvast zijn eigen straatje schoon…🙄

“Nooit iets gemerkt” !!! was zijn uitspraak enige tijd geleden #hlf8

Kom maar op met die beerput!! — Nini ☀️♎️ ⛱👀 (@ninipralini) March 9, 2023



En er is weer een nieuwe BNer gevonden om kapot te maken wegens grensoverschrijdend gedrag. Ik vind het onderhand gewoon te belachelijk voor woorden. Iedere vrouw hoort wel eens een "grap". Niet na jaren nog hiermee komen #jackvangelder — Lida Nagel (@lidarijs) March 9, 2023



Dit is het grote probleem dus, nog steeds. Dat mensen het allemaal normaal vinden en en de melders bestempelen als aanstellers. Totdat ze het zelf meemaken of hun kind. Mensen moeten gewoon normaal doen en de ander respecteren zo simpel is het. #jackvangelder #hoogmoed — Hadya (@hadya0407) March 10, 2023



In een periode van tientallen jaren maakt #jackvangelder twee opmerkingen die het #metoo keurmerk kunnen dragen. En nu moet hij aan de schandpaal. Kennelijk best een keurige man. Sorry hoor, maar dat ge #metoo loopt erg uit de hand zo. — GJN 🗿 (@NoormanGJ) March 10, 2023

