Premier Rutte gaat tegen Vandaag Inside-heren in: ‘Dat is gewoon helemaal niet waar’

Die Mark Rutte. Die gaat voor de komende verkiezingen, ook al is hij zelf niet eens verkiesbaar, eens langs bij allerlei talkshows. Eén daarvan is Vandaag Inside, met Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Veel mensen twijfelen aan het besluit om de premier langs te laten komen én aan het besluit van Rutte zelf om langs te gaan. Is hij wel opgewassen tegen de bombarie van de drie mannen? De premier moet zich in ieder geval nu al verdedigen tegen de drie heren.

En dat terwijl hij nog geen voet in de studio heeft gezet. Dat staat namelijk pas gepland voor maandag 13 maart, twee dagen voor de verkiezingen op woensdag. Maar je begrijpt: als de premier er zélf op staat dat hij bij Vandaag Inside langskomt, maakt dat wat los. En dus gaat het er in die talkshow al dagen over, inclusief de claim dat Rutte ‘een eisenlijstje’ zou hebben neergelegd.

Rutte: ‘Helemaal geen eisenlijstje voor Vandaag Inside’

Het begon woensdag, bij de aankondiging van oud-minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Hij wilde bij de talkshow aanschuiven om het over zijn huizenplan te hebben, omdat hij nu minister voor Volkshuisvesting is. Strikt verboden onderwerp: mondkapjes. Reactie van Derksen: „Als hij binnenkomt, zitten we hier allemaal met een mondkapje.” Daarna kwam ook Rutte aan bod, ook hij zou ‘een eisenlijstje’ bij de mannen hebben neergelegd.

Volgens Wilfred Genee zou Rutte niet langs willen komen als er ook Groningers, boeren of toeslagenouders worden uitgenodigd. Dat leverde Rutte gisteren veel kritiek op van politieke collega’s. In de uitzending van gisteravond nam Genee die woorden dan ook terug. De premier zelf ging bij Showniews tegen de VI-mannen in en benadrukte hij dat hij dat niet heeft gedaan. „Dat is gewoon helemaal niet waar”, zei hij.

Rutte zei in Shownieuws zin te hebben in zijn bezoek aan Vandaag Inside, aanstaande maandag. Hij stelde gekscherend dat het „het hoogtepunt” van zijn campagne zal worden. De premier is er niet zenuwachtig voor, ondanks dat hij waarschijnlijk zal worden aangepakt door Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. „Dit kun je niet repeteren. Ik vind het een heel leuk programma om zelf te kijken. Ze waren altijd enthousiast over mij dus ik ga eens vragen wat er mis is gegaan.”