Caroline van der Plas leest Harm Edens de les in Jinek: ‘Volstrekte onzin’

Ze schiet als een komeet de lucht in: Caroline van der Plas met haar BoerBurgerBeweging, zo kondigde Eva Jinek haar aan. De partijleider was gisteren te gast bij de talkshowpresentatrice om over haar succes te praten. Maar natuurlijk ging het in Jinek al snel over de natuur, stikstof en boeren. Harm Edens, presentator van Dit Was Het Nieuws, zat ook aan tafel. Hij zei dat hij met ‘stijgende verbazing’ naar het verhaal van de politicus luisterde.

Die was toen bijna 20 minuten aan het woord over haar succes en de stikstofcrisis. Dat er iets ‘radicaals moest veranderen’, vanwege de schade aan de natuur, dat was toch wel duidelijk, zei Eva Jinek tegen haar. Dat vond Caroline van der Plas niet per se. „De laatste 30 jaar zijn er geen data van bodemanalyses in Nederland”, zei ze. „Wat van belang is, is dat je verzamelde data over een grotere periode hebt, van data-analyses. Pas dán kun je… dan heb je pas ijkpunten.”

Harm Edens luistert ‘met stijgende verbazing’ naar Caroline van der Plas

Eva Jinek was na 20 minuten wel even klaar met vragen aan de BBB-politicus stellen, die overigens wel vaker in een discussie aan een talkshowtafel verwikkeld raakt. Dus liet ze het over aan Harm Edens, die eigenlijk aan tafel zat om over een nieuw seizoen Dit Was Het Nieuws te praten. „Hoe luister jij hiernaar, Harm?”, vroeg Jinek aan haar collega-presentator.

„Ja… wel een beetje met stijgende verbazing”, zei hij. „Omdat het probleem heel groot is. Het landbouwsysteem loopt op z’n eind. Het piept en kraakt en is een beetje op. Dat zie je niet alleen bij stikstof, maar ook op andere gebieden. Ik ben pro-boer, spreek ook met veel boeren, ik vind dat je dat met elkaar moet oplossen.”

Maar sommige natuurgebieden vergroten, omdat je van kleine Natura 2000-gebieden af wil? „Die ruimte is er bijna nergens”, zei Harm Edens over het voorstel van de BBB van Caroline van der Plas. „Ik krijg altijd, en nu ook weer, het gevoel dat het probleem gedownsized wordt. Het gaat verrot slecht met de natuur. In de wereld, maar hier kunnen we er ook wat van. We moeten dat probleem veel serieuzer nemen.”

Caroline van der Plas zegt dat Harm Edens ‘cijfers niet op orde heeft’

Caroline van der Plas komt dan aan het woord en zegt dat ze ‘direct een heleboel frames hoort’ in het verhaal van Harm Edens. „Boeren maken gewoon voedsel, geen nagellakpotjes. Een van onze levensbehoeften. Dat is heel belangrijk om te realiseren”, zegt ze. „Ja, maar het is toch geen geheim dat de biodiversiteit door de landbouw heel hard terugloopt?”, aldus Edens. „Het oppervlaktewater gaat heel hard achteruit door pesticiden, dat is uiteindelijk landbouwgif.”

Caroline van der Plas begint zich beetje bij beetje aan Edens te ergeren. „Jij hebt de cijfers niet op orde”, verwijt ze Harm Edens. Er worden veel meer middelen uit de geneesmiddelenindustrie gevonden in dat water, dan bestrijdingsmiddelen die boeren gebruiken, weet ze. „Dus je kunt zeggen dat het water is vervuild door pesticiden, maar veel meer door geneesmiddelen.”

Maken boeren de natuur kapot?

Caroline van der Plas vindt het jammer dat boeren worden neergezet als mensen die de natuur kapot zouden maken. Volgens haar is het juist andersom. „De boeren werken elke dag met de natuur. In stallen stikt het van de vogels en insecten. Als een boer nu op dit moment op zijn akker bezig is en hij is aan het ploegen of aan het mesten, dan zit het hele weiland vol met kraaien en meeuwen”, zegt ze.

Maar dat de bodem ‘redelijk dood is’ en ‘redelijk uitgeput’, dat is algemeen bekend, zegt Harm Edens even later. En dat komt door de boeren, is hij van mening. „Ze stoppen daar heel veel water en meststoffen in om het weer aan de gang te krijgen”, beweert de Dit Was Het Nieuws-presentator.

‘Dit is volstrekte onzin wat je nu zegt!’

Dat gaat er niet in bij Caroline van der Plas. Die maakt zich boos en zegt: „Dit is volstrekte onzin wat je nu zegt! Op een dode bodem groeit niks. Als mijn tuin dood is, groeit er gewoon niks.” Maar als je ‘er gewoon wat stoffen in stopt, dan groeit er weer wat’, zei Edens. „Dat is gewoon onzin”, herhaalde Van der Plas, die zich stoort aan de ‘onwetendheid’ van de presentator.

Dus legt ze uit: „Je hebt altijd meststoffen nodig. Dat is een waardevolle voedingsstof voor de bodem. Heel Nederland heeft een tuin en mensen kopen meststoffen om hun tuintje te bemesten. Ze weten dat gewassen niet alleen groeien op zonlicht en water.” En wie dat wel doen? „Dat denken die…”, wil ze zeggen, maar dan slikt ze haar worden in. „Sorry, maar dan houdt het op.”

Kijk de uitzending van Jinek van gisteravond hier terug.