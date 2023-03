Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jinek-tafel discussieert over deeltijdwerken, maar werkt Jinek zelf parttime?

Nederlanders blijken wereldkampioen deeltijdwerken. Aan tafel bij Jinek ontstaat een discussie over de deeltijdcultuur in ons land en hoe dat eventueel anders kan. Totdat uiteindelijk cabaretier Marc-Marie Huijbregts aan Eva Jinek vraagt of zij eigenlijk parttime werkt.

Voornamelijk vrouwen werken in Nederland deeltijd. Uit CBS-cijfers blijkt dat vrouwen gemiddeld 29,2 uur per week werken, bij de mannen is dat 39,4 uur. Maar de vrouwen besteden de overige uren voornamelijk aan onbetaald werk, oftewel het huishouden, kinderen of mantelzorg.

Discussie over deeltijdwerken bij Jinek

Sander Schimmelpenninck is wellicht een van duidelijkste tegenstanders van het vele deeltijdwerken. Volgens hem kampen we met tekorten in sectoren, worden we hoog opgeleid, maar werken we in Nederland niet altijd graag fulltime. Een luxeprobleem, vindt hij, maar wat niet ten goede komt aan de economie en onze verzorgingsstaat. Parttime werken als je geen kinderen hebt, is volgens hem helemaal een vreemde gewaarwording.

Maar niet iedereen is het met hem eens. Integendeel, het overgrote deel van de tafel is voorstander van deeltijdwerken. Het past bij de moderne tijd, biedt kansen en mogelijkheden, is beter voor het gezin en onze huidige maatschappij is niet ingericht op twee fulltime-werkende ouders. Zij concluderen dat de opvatting dat de vrouw voor het gezin zorgt, nu eenmaal diepgeworteld zit in de Nederlandse mentaliteit.

Marc-Marie Huijbregts vraagt Eva Jinek naar werk-uren

De discussie aan tafel pruttelt verder. Jinek kan zich in alle argumenten herkennen. Waarna ze de bal kaatst naar tafelgast Marc-Marie Huijbregts. „Hoeveel werk jij, Marc-Marie?” Hij reageert lachend: „Nou ja zeg.” Daarna kan Huijbregts het niet laten om de vele vakantie-uren van Jinek te noemen. „Jij bent veel op vakantie hoorde ik”, stelt hij. Waarna Jinek benadrukt dat ze 136 uitzendingen per jaar maakt. „Jij werkt een korte periode heel hard. Noem jij jezelf parttime of fulltime?”, vraagt Huijbregts de presentatrice. „In uren uitgedrukt werk ik fulltime”, reageert Jinek. „Ik ook denk ik”, antwoordt Huijbregts, die daarna heel hard moet lachen.

Je kijkt Jinek terug via RTL.