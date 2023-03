Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen vertelt over ziekte: ‘Vier dagen bewusteloos in bed gelegen’

Johan Derksen is gisteravond in de uitzending van Vandaag Inside onder luid gejuich onthaald nadat hij ziek is geweest. ‘Johan, Johan, Johan!’ scandeerde de studio, op initiatief van presentator Wilfred Genee, luid zijn naam. Derksen moest zich twee dagen ziek melden voor het programma en dat is een unicum.

Ook was er een groot applaus van het publiek voor de besnorde analist. Derksen moest lachen en begroette de geste met de opmerking dat hij ‘hier een verschrikkelijke teringhekel aan heeft’. „Die mensen hebben zich gek laten maken door jou”, wees hij naar Wilfred Genee. Vorige maand kreeg Johan Derksen ook luid applaus van de studio toen hij een belofte nakwam.

Daarna wilde de presentator weten hoe het met Derksen was en vertelde hij over zijn ziekte.

Johan Derksen: ‘Trainingspak en sokken in bed en nóg had ik het koud’

De analist stelde dat het „lang geleden was dat ik echt griep had gehad”. Écht ziek was hij ervan, benadrukt hij. „Ik heb vier dagen bewusteloos in bed gelegen. Met een trainingspak en sokken en nóg had ik het koud.”

Voor Derksen is het zeldzaam dat hij er niet was. Alleen in 2019 meldde hij zich ziek nadat hij van de trap was gevallen en een hersenschudding en gebroken arm had opgelopen. Een week later was hij alweer van de partij. Naar eigen zeggen voelde hij zich maandagochtend weer goed genoeg om naar de studio te komen.

‘Mijn vrouw is een uitstekende verpleegster’

„Vanochtend kwam ik mijn bed uit en dacht ik: het gaat wel weer”, zei Johan Derksen gisteren in de uitzending. Ook vertelde hij dat zijn vrouw hem de afgelopen dagen goed verzorgd heeft. „Mijn vrouw is een uitstekende verpleegster.”

Wilfred Genee is maar al te blij dat zijn collega er weer bij is. „Heel fijn”, noemde hij de terugkeer van Johan Derksen. „Goed dat je er weer bij bent.”

Ook kwam hij op een idee en wendde zich tot de regie. „Zet onze schuiven maar dicht”, wees hij naar René van der Gijp. „En geef die man een uur”, doelend op Johan Derksen. „Dan gaan wij wel een uur achterover zitten.”