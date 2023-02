Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Paternotte en Caroline van der Plas tegenover elkaar bij Op1, maar zijn het over één ding eens

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan en dat zal voor veel partijen betekenen dat ze regionaal in een coalitie met andere partijen moeten stappen. Bij Op1 schoven Jan Paternotte van D66 en Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging aan, om te praten over belangrijke punten voor hun partijen. Ze zaten, als het om stikstof gaat, tegenover elkaar, maar waren het over één ding in ieder geval eens.

Stikstof zal tijdens de komende verkiezingen een belangrijk pijnpunt zijn, en Op1-presentator Tijs van den Brink vraagt Van der Plas of het uitmondt in een „soort referendum over het stikstofbeleid”. Volgens haar is stikstof, en dan zeker op het platteland, een grote factor tijdens de verkiezingen. „Maar ik denk ook dat veel mensen in Nederland dit als een soort tussentijdse verkiezing zien.” De BBB-leider noemt de onvrede in Nederland, en vertelt dat ze denkt dat mensen deze verkiezing aangrijpen om dat te uiten.

Jan Paternotte en Caroline van der Plas bij Op1

Volgens Van der Plas vindt de achterban van BBB, net zoals de partij zelf, dat er een „onrechtvaardig beleid is, dat het alleen op het bordje van de landbouw wordt gelegd en dat wij onszelf hebben gewurgd in heel strakke regelgeving”. Van den Brink: „Dus u hoopt dat er provincies worden gekozen die tegen de landelijke regering zeggen: ‘Dit gaan we niet doen’?” „Er zijn al provincies die nu zeggen ‘dit gaat we op deze manier niet doen'”, reageert Van der Plas daarop.

Een partij die in de landelijke regering zit en daardoor medeverantwoordelijk is voor het stikstofbeleid, is D66. Jan Paternotte, fractievoorzitter van die partij in de Tweede Kamer, schoof ook aan bij Op1. En juist hetgeen dat Van der Plas wil, moet volgens hem voorkomen worden. „We hebben nu een stikstofcrisis, maar dat is omdat de overheid heel lang óf niks deed, óf de makkelijke weg koos als het om het stikstofprobleem ging.” Als de overheid twintig jaar eerder was begonnen met het nemen van actie, hadden nu niet zulke ‘pijnlijke maatregelen’ nodig geweest.

Maar dat is niet gebeurd, dus zijn die maatregelen wél nodig, volgens veel partijen. Paternotte zegt dat ook veel burgers inzien dat dit nodig is. Van der Plas vindt het op haar beurt ‘onzin’ dat wanneer haar partij haar zin zou krijgen, het probleem niet wordt opgelost. Zij zegt namelijk dat de EU nog nooit heeft gezegd dat natuurbehoud moet worden geregeld via stikstofreductie. „Dat heeft Nederland zelf besloten.”

D66 en BBB in een coalitie?

Er gaan heel wat uitspraken heen en weer waar beide partijen verschillend over denken. De één vindt dat het uitkopen van boeren een juiste zet is, de ander is het daar absoluut niet mee eens. Maar bij verkiezingen moeten partijen coalities vormen, soms ook met partijen die ze in eerste plaats niet zouden kiezen. En dat is nou precies het punt waar Paternotte en Van der Plas het wél over eens zijn: dat gaat voor D66 en BBB niet gebeuren.

Van den Brink wil van Paternotte weten of zijn partij BBB in de provincies uitsluit. Dat is niet het geval, want D66 sluit alleen partijen uit die „discrimineren en onze grondwet omver willen werpen, zoals PVV en FVD”. Maar dat D66 en BBB samen gaan regeren is volgens de fractievoorzitter „niet waarschijnlijk en niet realistisch”. Van der Plas schreef zoiets zelf al in haar boek, waar Paternotte naar verwijst.

„Op heel veel punten staan wij lijnrecht tegen elkaar”, zegt Paternotte over de opvattingen van D66 en BBB. Maar hij geeft tot slot wel een compliment aan Van der Plas: „Ik heb het wel enorm gewaardeerd dat mevrouw Van der Plas één van de eersten was die zei dat hoe Sigrid Kaag werd bedreigd met fakkels, niet kan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Is het denkbaar dat D66 en BBB samen gaan regeren in de provincies? @jpaternotte: “Ik denk dat we het erover eens zijn dat het niet waarschijnlijk is en ook niet heel realistisch dat D66 en BBB samen in een coalitie gaan stappen.” #Op1 pic.twitter.com/WI0CYg85oR — Op1 (@op1npo) February 21, 2023

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.