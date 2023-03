Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nicolette van Dam krijgt kritiek op ‘overdreven gedoe’ op Instagram: ‘Pff…’

Nicolette van Dam scheurde onlangs haar voorste kruisband en meniscus af op wintersportvakantie. En dat betekent dat ze de komende tijd afhankelijk is van haar grote liefde Bas Smit. In een emotioneel bericht op Instagram laat ze weten hoe ontzettend dankbaar ze is voor zijn steun. Al gaat dat er niet bij iedereen in. „Heftige kost”, zijn sommigen cynisch.

„Shout out naar m’n lief die er voor ons, ondanks alles, een onvergetelijke week van heeft gemaakt”, schrijft de pechvogel over haar man Bas Smit. „Mij letterlijk dag en nacht hier doorheen sleept en m’n onzekerheden wegneemt. Wat een rollercoaster aan emoties.”

Ook vertelt Nicolette van Dam dat ze door de hele situatie ‘nog dichter bij elkaar zijn gekomen als gezin’. „De rollen zijn ineens anders verdeeld en we zijn er allemaal beetje van in de war. We gaan zien wat er komen gaat. Maar met m’n grote liefde aan m’n zijde, kan ik de wereld aan. Bedankt voor alles, lieverd”, sluit ze af.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kritiek op Nicolette van Dam: ‘Er zijn ergere dingen op aarde’

Alhoewel sommigen het vooral een hele lieve Instagram-post vinden, krijgt Nicolette van Dam ook van meerdere kanten kritiek. „Volgens mij is het vrij normaal dat je dat als partner doet”, zegt iemand over de steun die ze van Bas Smit krijgt. „Er zijn ergere dingen op aarde, pfff…”, zegt een ander. „Wat een overdreven gedoe!”

Ook op Twitter wordt de Instagram-post van Nicolette van Dam besproken. „Ik dacht heel even aan de tekst te lezen dat er iemand van hun ernstig ziek was. Maar het gaat om…Nicolette haar kruisband”, schrijft een twitteraar cynisch.

Overigens is dat niet helemaal waar, want het gaat óók om dochter Kiki. Die maakte volgens het stel bij de laatste afdaling een ‘ongelukkig klappertje‘, waardoor ze de komende drie weken met een spalkje moet lopen. „Heftige kost”, schrijft een criticus. Sommigen zijn benieuwd hoe het stel reageert ‘als ze ooit écht wat meemaken’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jeetje heftige kost 🫣😅 — Evert Zandbergen (@EvertWZ) March 5, 2023

‘Wat een nare reacties, bah!’

Maar er zijn er ook genoeg die weer iets van vinden van die kritiek. „Wat staan er toch nare reacties tussen. Bah! Mega vervelend van jou en je dochter… Gelukkig heb je een ontzettende lieve man”, zegt iemand.

Een ander reageert op de critici en verdedigt Nicolette van Dam. „Heb je in eigen land zo’n druk leven. Heb je eindelijk wat tijd met je gezin en dan gebeurt dit! Jullie zijn hier degene die overdrijven… is dit jaloezie of zo?”

Overigens is het stel wel wat kritiek gewend. Vorig jaar regende het klachten over het festival The Best Of De Amsterdamse Zomer, waar Nicolette van Dam en Bas Smit de organisatoren van zijn. Ze boden hun excuses aan en op dag twee herpakte het festival zich.