Soundos haalt uit naar Youp van ’t Hek in Avondshow met Lubach, maar slaat de plank volgens kijkers flink mis

Cabaretier Soundos El Ahmadi sloeg gisteravond volgens kijkers flink de plank mis in De Avondshow met Arjen Lubach. Kijkers waren niet te spreken over haar zwangerschapsgrappen. Bovendien haalde ze ook uit naar collega Youp van ’t Hek. Hij vindt haar, net zoals de kijkers van gisteravond, totaal niet grappig. „Hard schreeuwen maakt iemand niet grappiger”, schrijft een kijker.



El Ahmadi werd voor de tweede keer uitgenodigd bij het avondprogramma van Lubach. De vorige keer dat we haar zagen was ze nog zwanger. „Ik was dik en zwanger. Nu ben ik alleen dik”, zegt ze. Lubach zegt al snel dat hij niet te veel over de baby wil praten, omdat ze naast haar leven als moeder ook een carrière heeft. Maar El Ahmadi onderbreekt hem al snel: „Nee, ik wil juist dat je over mijn baby praat.”

Het was dus nog niet gedaan met de zwangerschapsgrappen. „Iemand vroeg aan mij of mijn kindje mij ’s nachts huilend wakker maakt”, vertelt ze vol ongeloof. „Nee, hij tikt mij rustig aan en vraagt om eten.” Ze noemde baby’s „egoïstische klootzakken” en ze zei dat ze „in Den Haag daar niet over praten.”



Soundos El Ahmadi: ‘Geef mij morfine!’

Lubach kon het toch niet laten en vroeg naar Soundos’ bevalling. De cabaretier was totaal vergeten dat baby’s vanuit je vagina eruit komen. „Ik dacht ik kan ze downloaden of ze komen uit een 3D-printer.” Echter was ze ook vergeten hoeveel pijn een bevalling doet. Ze koos voor een pijnstillend hulpmiddel, Remifentanil. De dokter zei echter dat vrouwen pijn moeten voelen tijdens de bevalling om het echt te ervaren. „Ik ben een Marokkaanse vrouw in deze industrie. Ik ervaar al genoeg pijn. Geef mij morfine!”, schreeuwde ze door de studio. Hoewel de zaal aan het lachen was, waren de kijkers thuis niet heel blij. „Het zegt veel over Lubach dat hij dit drama uitnodigt” en „ze is goed in niet grappig zijn”, zijn enkele reacties.



Love-track bij Avondshow met Arjen Lubach

Naast de zwangerschapsgrappen was er ook nog tijd om Van ’t Hek voor gek te zetten. Hij stelde in oktober dat hij niet m haar kon lachen. Hij omschreef El Ahmadi als „een luidruchtige mevrouw om wie, behalve zijzelf, nog nooit iemand gelachen heeft.” Door haar zwangerschapsverlof had haar reactie een kleine vertraging. Ze vertelde dat ze schrok van zijn reactie, omdat ze dacht dat hij al dood was. „Hij heeft mij nog nooit zien optreden. Nog nooit!”, zei ze tegen Lubach.

„Onzekere mannen willen kracht weghalen bij vrouwen, door te zeggen: jij bent niet grappig.” Ze verwees naar verschillende rappers die een disstrack maken over hun vijand. Ze schreef als antwoord een love-track op de melodie van Flappie van Youp. Ze stelt voor dat Van ’t Hek een keer komt kijken. „Nog nooit een show van mij gezien, maar je zei: zij is niet grappig. Nog nooit met mij gepraa t- waarom, want ik ben best gezelschappig”, sluit ze af.

