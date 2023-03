Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burgemeester Utrecht uit steun na dodelijk ongeluk met 7-jarig kind: ‘Mijn hart huilt’

„Wat een drama”, zegt burgemeester Sharon Dijksma over het ongeluk in Utrecht waardoor vrijdagochtend een 7-jarig meisje om het leven is gekomen en een 5-jarig jongetje zwaargewond is geraakt. De kinderen zijn aangereden door een stadsbus.

„Mijn hart huilt”, aldus de burgemeester van de stad.



Wat een drama. Mijn hart huilt. Ik wens de nabestaanden en betrokken familieleden alle kracht en sterkte. Ook alle steun voor onze hulpdiensten op wie dit grote impact heeft. 🙏 https://t.co/IzhL4uexJS — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) March 24, 2023

Ouders waren niet aanwezig bij het ongeluk in Utrecht

Het ongeval gebeurde rond 08.00 uur op de Vleutenseweg, op het puntje van de wijk Lombok in Utrecht. De twee kinderen waren op straat toen het ongeluk gebeurde, maar onbekend is nog of ze lopend of op de fiets waren. Of de twee kinderen familie van elkaar zijn is ook nog onbekend. De ouders waren niet aanwezig bij het ongeval.

Wat er precies is gebeurd, kan een politiewoordvoerder nog niet zeggen. „We doen onderzoek naar de toedracht, dat gaat nog wel even duren.” Voor het onderzoek is de Vleutenseweg is in beide richtingen volledig afgesloten.



Op de Vleutenseweg in #Utrecht was vanochtend een ernstig ongeluk tussen een stadsbus en twee kinderen. Hierbij raakte een 5-jarig kind ernstig gewond, een 7-jarig kind kwam te overlijden. We zijn nu bezig met hulpverlening en doen onderzoek. We wensen de nabestaanden sterkte. — Politie Utrecht (@POL_Utrecht) March 24, 2023

Steunbetuigingen stromen binnen

De burgemeester van Utrecht wenst de nabestaanden en betrokken familieleden „alle kracht en sterkte. Ook alle steun voor onze hulpdiensten op wie dit grote impact heeft”.

Ook op Twitter stromen de steunberichten ook binnen. Velen noemen het ongeluk „afschuwelijk.” „Veel sterkte aan de nabestaanden en ook de betrokken professionals”, schrijft één persoon in reactie op het politiebericht. „Veel sterke aan de nabestaanden, professionals en buschauffeur”, voegt een ander toe.



Wat een vreselijk bericht, vlak om de hoek. Ik houd mijn kinderen altijd aan de kraag vast bij deze drukke (dubbele) oversteek, maar op een fietsje of stepje schieten ze zo van je weg. Veel sterke aan de nabestaanden, professionals en buschauffeur. — Martijn (@SteenFabriek) March 24, 2023



Wat een afschuwelijk bericht, veel sterkte aan de nabestaanden en ook de betrokken professionals. ♥️ — HesterAssen (@HesterAssen) March 24, 2023

Ook de Gemeente Utrecht reageert op het ongeval: „Onze gedachten zijn vandaag bij alle betrokkenen en hulpverleners van het vreselijke verkeerongeval aan de Vleutenseweg vanochtend. Veel sterkte aan allen.”



Onze gedachten zijn vandaag bij alle betrokkenen en hulpverleners van het vreselijke verkeerongeval aan de Vleutenseweg vanochtend. Veel sterkte aan allen. ❤🤍

Mocht je hulp nodig hebben omdat je het ongeval hebt gezien of meer info willen delen 👉 https://t.co/5uvqPSKNBd https://t.co/7W81S6Q73h — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) March 24, 2023

Slachtofferhulp voor de reizigers

Volgens de politie zaten er in de stadsbus ten tijde van het ongeluk een flink aantal mensen. Zij zijn opgevangen in een nabijgelegen café in Utrecht en hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Slachtofferhulp heeft ook bij verschillende omliggende woning aangebeld om eventuele hulp te bieden. Andere mensen die getuigen zijn geweest, kunnen zich ook voor steun en hulp melden op het politiebureau in de Kroonstraat.

„Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend”, aldus de politie. Mensen kunnen zich ook bij het Utrechtse politiebureau melden als ze meer informatie willen delen over het ongeluk.