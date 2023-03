Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beau van Erven Dorens haalt uit naar Wilfred Genee: ‘Bloed onder nagels vandaan’

Beau van Erven Dorens nam gisteren het talkshowstokje over van Eva Jinek. Maar zijn grootste concurrenten blijven toch wel de mannen van Vandaag Inside. En VI-presentator Wilfred Genee blijkt niet zijn beste vriend.

Van Erven Dorens begon gisteravond aan een nieuw seizoen van zijn dagelijkse talkshow. En hij vertelde aan RTL Boulevardover de aftrap. Daar kwamen ook de kijkcijfers van Jinek ter sprake. Deze waren de afgelopen tijd niet echt bepaald iets om over naar huis te schrijven en Jinek kreeg daar de nodige kritiek over vanuit het medialandschap.

Beau van Erven Dorens geen fan van Wilfred Genee

Volgens Beau hebben de dalende kijkcijfers met meerdere zaken te maken. „Het heeft te maken met hoe RTL ervoor staat. Het heeft ook te maken met de concurrentie. De mannen van Vandaag Inside die scoren als een tierelier.” Van Erven Dorens ziet dat het VI-trio succes heeft en dat begrijpt hij. „Ik gun ze hun succes. Wilfred Genee is een van de verschrikkelijkste mensen die ik ooit ben tegengekomen. Maar hij doet het waanzinnig goed.” De VI-heren haalden gisteravond overigens behoorlijk uit naar Sander Schimmelpenninck in hun talkshow.

Waarom de Beau-presentator Genee als verschrikkelijk bestempelt? „Voortdurend is hij bezig om bij mensen helemaal het bloed onder hun nagels vandaan te treiteren. Maar dat werkt als een trein.”

Genee en Van Erven Dorens eerdere akkefietjes

Dat Van Erven Dorens Genee hekelt is niks nieuws. De twee hebben een geschiedenis. Zo kondigde Genee de Beau-presentator een aantal jaren geleden op de radio aan als de man met ‘twaalf ambachten en dertien ongelukken’. Dit omdat zijn toenmalige programma’s niet goed liepen. Van Erven Dorens kon die opmerking niet waarderen.

Ook belandden de twee ooit in een ongemakkelijk interview bij Café Hendriks & Genee. Daar bekritiseerde Genee wederom de kijkcijfers van de toenmalige programma’s van Van Erven Dorens. Ook daar bleken de twee geen beste vrienden.