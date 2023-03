Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BBB-medeoprichter noemt ontmoeting met ‘Marokkaanse jongens op tankstation’ hét sleutelmoment voor verkiezingswinst

Dat de BBB flink heeft gewonnen tijdens de afgelopen verkiezingen, moge duidelijk zijn. Veel mensen verklaren dat door de stikstofcrisis of wijzen naar het algemene chagrijn dat er in Nederland op het kabinet is. Een proteststem dus.

Maar wat was voor BBB-medeoprichter en politicus Henk Vermeer hét sleutelmoment waarna hij geloofde dat zijn partij de verkiezingswinst zou pakken? Daarvoor haalde hij gisteravond bij Op1 een opvallende anekdote aan, met in de hoofdrol Caroline van der Plas en drie jongens van Marokkaanse afkomst op een tankstation.

Wat was hét sleutelmoment voor de BBB?

Het klinkt als het begin van een grap, maar de medeoprichter van de BBB is bloedserieus. „Was er een moment dat als je een dagboek zou schrijven met memoires, je zou opschrijven: dit was hét sleutelmoment?”, vroeg presentator Jort Kelder aan Henk Vermeer. Die twijfelde geen moment en haalde de anekdote aan.

„Ja, dat was de avond dat wij iets gedaan hebben wat je eigenlijk niet zou moeten doen. Het was de avond dat we eerst bij Khalid & Sophie zaten, vervolgens bij Vandaag Inside en toen bij Shownieuws.” Hij en fractieleider Caroline van der Plas reden daarna ‘s nachts terug vanuit Hilversum naar Den Haag.

‘Wij Marokkanen gaan allemaal op u stemmen’

„Toen kwamen we bij een tankstation, want Caroline was haar aansteker kwijt. Ze is altijd alles kwijt, maar dat terzijde. En toen stonden we daar bij dat tankstation en daar stonden drie Marokkaanse jongens voor de deur. Echt van die brede jongens, mooi gesneden baardje.”

Die staken Caroline van der Plas een hart onder de riem, vertelt Henk Vermeer. „Die zeiden: kom op mevrouw Van der Plas, ga ervoor! Wij Marokkanen gaan allemaal op u stemmen!” Het leidde tot verbaasde blikken bij zowel Henk Vermeer als bij Caroline van der Plas. „Toen keken wij elkaar aan: hoezo dan? Maar dat was echt… toen had ik wel echt het gevoel van: dit wordt ‘m.”

Voor Henk Vermeer kunnen nieuwe verkiezingen er niet snel genoeg aankomen. Of hij zelf ook op een verkiesbare positie wil staan voor de BBB? Dat wil hij maar al graag, vertelde hij bij Op1. „Bij de eerste 30, of zo”, zei hij vol goede moed, waarna er flink werd gelachen in de studio.

Bekijk de aflevering van Op1 hier terug.