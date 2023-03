Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef in Portugal om opmars Nederlands voetbal: ‘Helemaal verkeerd’

De Portugese voetballiefhebber is niet blij met de opmars van het Nederlandse voetbal. Vanwege de goede prestaties van de Nederlandse voetbalclubs in Europa scoort ons land hoger op de zogenoemde coëfficiëntenlijst van voetbalbond UEFA. Daardoor mogen meer Nederlandse clubs meedoen om de hoofdprijzen in de Europese voetbalcompetities, ten koste van Portugal.

In het Zuid-Europese land zien ze de opmars met argusogen aan, meldt voetbalsite FC Update. Er klinkt veel kritiek, niet per se op Nederland, maar vooral op het beleid van de Europese voetbalbond UEFA. Die zou de punten voor de clubs niet eerlijk verdelen, waardoor Nederland nu onterecht de zesde plek op de ranglijst van Portugal overneemt. „Dit is helemaal verkeerd”, zegt een vooraanstaande Portugese voetbaljournalist zelfs.

⚽ Hoe werkt de coëfficiëntenranglijst van de UEFA? De UEFA-coëfficiënten vormen een puntensysteem van voetbalunie UEFA om op een zo objectief mogelijke manier landen en clubs op sterkte te rangschikken. Clubs die wedstrijden winnen scoren niet alleen punten voor zichzelf, maar harken ook coëfficiënten binnen voor het land waar ze vandaan komen. Op basis van de coëfficiënten van de afgelopen jaren wordt een inschatting gemaakt van de sterkte van de voetbalcompetitie. Landen die hoger op de ranglijst staan, mogen meer clubs uit de eigen competitie afvaardigen richting de Europese competities, zoals de Champions League en Europa League. En dat is dan weer voordelig voor clubs, want Europese wedstrijden zijn over het algemeen erg lucratief. En tja, daar draait het moderne voetbal tegenwoordig toch vooral om: geld.

Opmars Nederlands voetbal ligt gevoelig bij de Portugezen

Dit jaar is de strijd om de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst tussen Portugal en Nederland losgebarsten. Die lijkt in het voordeel uit te vallen van Nederland, voornamelijk door de goede prestaties van onder meer Feyenoord en AZ. Die harkten de nodige puntjes binnen (en doen dat nog steeds) door hun prestaties in de Europa League (de 2e competitie in Europa) en de Conference League (de 3e competitie in Europa). Daardoor klimt Nederland over Portugal heen.

Daar ligt de gevoeligheid bij de Portugezen. Alhoewel de Portugese clubs minder coëfficiënten binnen harken, scoren ze de punten die ze wél halen tegenover de beste clubs in Europa. Dat komt omdat Portugese clubs over het algemeen op het hoogste niveau acteren: in de Champions League. Maar een winst in die competitie levert net zoveel coëfficiënten op als een winst in andere (lees: kwalitatief mindere) competities. Dat is oneerlijk, vinden ze in Portugal.

‘Dit is helemaal verkeerd’

„Nederland heeft Portugal ingehaald op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, omdat een overwinning op Juventus, Atlético Madrid, Chelsea of ​​Barcelona in de Champions League evenveel punten waard is als een overwinning op Vaduz, Mura, Randers of Jablonec in de Conference League. Dit is helemaal verkeerd”, legt de Portugese voetbaljournalist Alex Goncalves gefrustreerd uit.



The Netherlands have overtaken Portugal in the UEFA Coefficient because a win over Juventus, Atletico Madrid, Chelsea or Barcelona in the Champions League is worth the same number of points as a win over Vaduz, Mura, Randers or Jablonec in the Conference League. Entirely flawed. — Alex Goncalves (@Aljeeves) March 18, 2023

Maarten Wijffels, voetbaljournalist bij het AD, is het eigenlijk wel met zijn Portugese collega eens. „Dit is natuurlijk helemaal waar. Is dat mooi voor ‘ons’? Ja. Is ‘t eigenlijk belachelijk? Ja, ook.” Maar niet iedere Nederlandse voetbaljournalist gaat mee in het verhaal van de Portugezen. „Nogal gechargeerd dit”, zegt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf, die er ‘wel het een en ander op aan te merken’ heeft.

„In de Champions League kun je veel meer bonuspunten pakken. Dat Ajax zoveel punten heeft gepakt in de Champions League heeft ook voor de hoge klassering van Nederland gezorgd. En er zijn in de Conference League juist ook punten gepakt tegen ploegen die je ook in de Champions League kunt tegenkomen, zoals Marseille, AS Roma, Lazio, Spurs. Beetje flauw om dan alleen Vaduz en Jablonec te noemen.”

Het verschil is volgens de verslaggever veroorzaakt doordat Nederland ‘breder punten pakt’. „Met vier of vorig seizoen vijf ploegen, in plaats van Portugal met drie”, zegt hij.



