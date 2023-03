Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bakker Siemon de Jong stopt met Taarten van Abel: ‘Tijd voor iets nieuws’

Wie kent het nou niet: Taarten van Abel. Het was voor veel kinderen een droom om samen met ‘Abel’ een bijzondere taart te maken. Voor diegenen die het nog niet wisten: Abel heet geen Abel, maar Siemon de Jong. En hij liet vandaag weten dat hij na twintig jaar stopt met de presentatie van het jeugdprogramma. De vraag is of het programma wél blijft bestaan, anders moeten we de kunsten van Siemon de Jong maar in onze eigen keuken thuis gaan uitproberen.

Bakker de Jong liet aan VPRO weten dat hij het tijd vindt om nieuwe dingen te gaan doen. Hij kijkt met veel plezier terug op de afgelopen jaren bij Taarten van Abel, maar heeft zelf besloten te stoppen. „Ik wil mijzelf niet herhalen en ook de magie van het programma niet verliezen. Ik heb veel bijzondere ontmoetingen gehad en mooie gesprekken mogen voeren. Nu heb ik zin om nieuwe dingen te doen”, laat hij weten.

Speciale aflevering van Taarten van Abel

Het is nog onduidelijk of het jeugdprogramma Taarten van Abel ook stopt. Een woordvoerder van VPRO laat weten nog niet te weten of het programma na het vertrek van De Jong mogelijk doorgaat met een andere bakker. Het programma won in 2011 op het Gouden Televizier-Ring Gala de Gouden Stuiver voor het beste jeugdprogramma.

Veel mensen zijn opgegroeid met het programma en deden zo inspiratie op voor hun zelfgemaakte verjaardagstaarten. De Jong wordt in Taarten van Abel door een kind uitgenodigd om een taart te bakken voor een speciaal iemand. Tussen het bakken door voeren zij gesprekken over het leven van het kind. In het programma werden opa’s en oma’s, ouders, vrienden en docenten verrast met een zelfgemaakte taart. Zo werden ze extra in het zonnetje gezet. De Jong zal op zondag 2 april met oud-deelnemers terugblikken op de afgelopen twintig jaar. De speciale aflevering van Taarten van Abel is te zien op NPO Zapp.

