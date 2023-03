Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dierenartsen waarschuwen voor groene aanslagreinigers: ‘Let op: giftig voor dieren’

Het is sinds vandaag officieel lente en dat betekent dat veel mensen rond deze tijd hun tuin of balkon weer pico bello willen hebben. Bij die schoonmaakkriebels worden vaak de algen- en groene aanslagreinigers uit de kast gehaald. Hartstikke handig schoonmaakspul natuurlijk, maar soms gevaarlijk voor (huis)dieren, waarschuwen dierenartsen.

Die zien elk jaar katten, honden en andere huisdieren met een vergiftiging in de klinieken, waarbij de voorjaarsschoonmaak vaak de boosdoener is. De veelgebruikte schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen voor de tuin zijn namelijk giftig, met name voor katten.

Dierenartsen: ‘Ruikt lekker, waardoor ze ervan willen proeven’

„Het probleem met de groene aanslagverwijderaar en onkruidbestrijdingsmiddelen is dat katten deze producten vaak lekker vinden ruiken waardoor ze ervan willen proeven”, zeggen ze bij dierenkliniek AniCura. „Naast dat katten de middelen kunnen inslikken, kan het ook gebeuren dat de middelen onder de pootjes of op de vacht of huid komen. Door het wassen slikken ze de giftige stoffen dan alsnog in”, aldus dierenartsen bij die dierenkliniek.

Ook bij Caressa Dierenziekenhuizen zijn ze huiverig voor de aanslagreinigers. „Zoals een echte kat betaamt, maakt hij of zij haar pootjes netjes schoon nadat ze over het terras naar binnen is gewandeld. Zo komt het dier in contact met het middel.”

Pijnlijke zweren op de tong, kwijlen en stoppen met eten

Vooral de werkzame stof didecyldimethylammoniumchloride (ja, probeer dat maar eens uit te spreken) in groene aanslagreinigers heeft een bijtende werking op slijmvliezen. „Dat zal voor pijnlijke zweren op de tong van je kat zorgen. De kat kan hier erg door gaan kwijlen en zal vaak stoppen met eten door de pijn die de zweren veroorzaken.”

Dierenartsen waarschuwen daarom voor het gebruik van schoonmaakspullen in de tuin of op het balkon. „Let goed op als je aan het schoonmaken bent. Houd je huisdier uit de buurt als je de middelen gebruikt”, zeggen ze bij AniCura. „Mocht er toch iets gebeuren, neem dan gelijk contact op met een dierenarts. Neem de verpakking van de reiniger mee, zodat we kunnen achterhalen welke stoffen het dier heeft binnen gekregen.”

Enkele jaren geleden werd ook al gewaarschuwd voor een reiniger van Action, die brandwonden bij dieren zou veroorzaken.

Dit moet je doen als je de schoonmaakmiddelen tóch gebruikt, zeggen dierenartsen

Ook Stichting Dierenlot geeft baasjes die toch de schoonmaakspullen gebruiken voor hun terras of balkon een belangrijke tip mee: „Spoel na gebruik van een schoonmaakmiddel het terras heel goed na met veel water en laat je dier pas weer naar buiten wanneer het terras helemaal is opgedroogd.”

De stichting zegt erbij dat het niet alleen om honden en katten gaat die last van de middelen kunnen krijgen. „Ook natuurdieren zoals egels lopen over het terras en hierdoor kunnen de neusjes en pootjes worden aangetast.”

Dit zijn diervriendelijkere alternatieven voor groene aanslag en onkruid

De beste remedie tegen groene aanslag of onkruid op je stoep of terras is overigens niet bestrijden met middeltjes, maar voorkomen. Gebruik de groene aanslagreinigers niet, geven ze als tip mee bij Milieu Centraal. Maak in plaats daarvan werk van voorkomen. „Veel mensen denken dat een betegelde tuin minder werk is dan een plantentuin. Dat is een misverstand. Te veel tegels is juist meer werk: op ongebruikte stukken terras krijg je sneller last van groene aanslag en onkruid.”

Is het kwaad al geschied? „Gebruik dan geen gif en schoonmaakmiddelen”, zegt Anne Kluivers van Milieu Centraal over groene aanslag of onkruid in de tuin of op het balkon. „Bestrijden kan ook met een haakvormige voegenkrabber of heet water.” Vriendelijker voor het milieu én voor dieren, geven ze als tip mee.