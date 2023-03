Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Shop jij weleens bij Scotch & Soda? Hierdoor kan dat binnenkort zomaar voorbij zijn

Het ziet er niet goed uit voor het Amsterdamse kledingmerk Scotch & Soda. Het bedrijf heeft faillissement aangevraagd voor de Nederlandse tak. Het is mogelijk dat het kledingmerk geen doorstart maakt en daardoor definitief uit de winkelstraten verdwijnt. Ondertussen krijgt het kritiek over de bedrijfsvoering. Volgens vakbond FNV heeft het bedrijf de afgelopen tijd te veel oog gehad voor het ‘uit de grond stampen’ van nieuwe winkels.

Curator Jasper Berkenbosch, die ervoor moet zorgen dat het faillissement goed verloopt, zoekt naar een bedrijf dat niet alleen de Nederlandse filialen wil overnemen, maar dat ook verder wil met de ruim 200 winkels over de grens. Over die winkels is op dit moment nog geen bankroet uitgesproken. Maar wel is duidelijk dat ook de buitenlandse winkels van Scotch & Soda niet zonder de failliete Nederlandse tak kunnen.

Volgens de curator zijn er al meerdere geïnteresseerde partijen met wie hij gesprekken voert. Hij heeft goede hoop een doorstartmogelijkheid te vinden. „Ik verwacht het ook, maar het is nog geen gegeven. Er zal ook geld bij moeten”, zegt hij tegen persbureau ANP. Gedurende die zoektocht blijven de 32 Nederlandse winkels in 21 Nederlandse steden open.

Hierom kwam Scotch & Soda in de problemen

Scotch & Soda leek het de afgelopen jaren juist goed te doen. Dat het Amsterdamse kledingmerk toch in de problemen is gekomen, lijkt volgens de curator vooral het gevolg van een een ongelukkig getimede expansie. „Scotch & Soda is vooral de laatste jaren hard gegroeid. Net in de tijd dat de coronapandemie begon.”

Volgens het bedrijf ligt de oorzaak bij een ‘ernstig cashflowprobleem’ door de lockdowns tijdens de coronapandemie en de daarop volgende energiecrisis en hoge inflatie, zegt het op LinkedIn. Vorig jaar kreeg de keten te maken met flink gestegen energieprijzen, die de kosten opdreven. Dat zorgde voor zulke verliezen dat Scotch & Soda niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen en een bankroet onvermijdelijk werd. De recordverkopen hebben de kosten niet kunnen opvangen.

Vorig jaar werd door meerdere analisten al de verwachting uitgesproken dat de grootste faillisementsklappen vanwege de coronacrisis pas dit jaar zouden vallen.

‘Geen geld voor normale lonen, maar stampen wel nieuwe winkels uit de grond’

Ondertussen krijgt het kledingmerk ook veel kritiek op de ongelukkige expansiedrift. „Fast fashion zegt altijd dat ze geen geld hebben voor normale lonen, maar stampen wel wereldwijd nieuwe winkels uit de grond”, zegt vakbondsbestuurder Linda Vermeulen van FNV in een reactie.

„De investeerders gaan voor fast money, hebben geen oog voor werknemers, of klimaat.” Volgens Vermeulen kunnen FNV-leden die bij Scotch & Soda werken bij de vakbond terecht voor individuele hulp. In Nederland telt de onderneming zo’n 800 medewerkers.