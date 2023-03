Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdeeldheid en ophef over seksuele voorlichting ‘Lentekriebels’ op basisschool

De Week van de Lentekriebels is begonnen, maar die begint niet helemaal zonder slag of stoot. Speciaal- en basisonderwijs gaan aan de slag met lessen over weerbaarheid, relaties én seksualiteit. Maar niet iedereen staat blijkbaar te springen om die lessen. Over de onderwerpkeuze van het lesmateriaal is onder ouders ophef ontstaan.

Op social media ontstond daar namelijk ophef over. Want sommige ouders zijn het niet eens met de onderwerpkeuze. En ook bekende mediagezichten lieten zich uit over de kwestie. Eerder schreef Metro over vijf stappen die volgens experts helpen bij een gesprek over de ‘bloemetjes en de bijtjes’ tussen ouder en kind.

Ophef over Week van de Lentekriebels

Op Twitter is inmiddels een heuse Lentekriebels-rel ontstaan. Waarbij voorstanders aanmoedigen open en vrij over seksualiteit te praten en tegenstanders bepaalde onderwerpen niet voor kinderoren bestemd vinden. Want zijn lessen over seks bestemd voor groep 3 en 4 en moet groep 6 tot en met 8 praten over de clitoris?

Belle Barbé, specialist seksuele opvoeding, vertelde gisteren in radioprogramma de Villa van NPO Radio 1, dat thema’s als genot en gemeenschap voor groep 3 en 4 nuttig zijn. „Voor kinderen zit daar nog geen lading aan. Dat seksualiseren gebeurt in de hoofden van volwassenen.” Sommige ouders maken zich zorgen dat de Week van de Lentekriebels hun kind op ideeën brengt of dat het hen een makkelijkere prooi maakt voor misbruik. Iets wat volgens Barbé niet klopt. „Juist kinderen die voorlichting hebben gehad, beginnen later met hun eerste seksuele handelingen, zijn ook weerbaarder en kunnen beter hun grens aangeven als iemand iets doet wat zij niet willen. Dus eigenlijk heeft het een heel beschermend effect.”

Verdeeldheid over seksuele voorlichting

Een van de onderwerpen voor kinderen van groep 6 tot groep 8 is ook de clitoris. Een orgaan waar we volgens Barbé nog wel het een en ander over kunnen leren. Ook in Dit is de Dag kwamen de lessen seksuele voorlichting ter sprake. Opvoedkundige Marina van der Wal zette haar wel vraagtekens bij deze aanpak. Vooral omdat ouders op allerlei verschillende manieren met dit onderwerp omgaan. Zij vreest voor de kinderen die thuiskomen met allerlei vragen, waarvan de ouders nog niet bereid zijn om over te praten. Volgens haar moet het in deze tijd meer gaan over omgangsvormen en intimiteit, zonder dat het over seks hoeft te gaan.

Het gaat wat ver gevoelsmatig. Aan de andere kant, het is niet alsof kinderen van groep 6-8 hier niet al op andere manieren over horen die potentieel nog schadelijker zijn.. #lentekriebels https://t.co/Kir4QbF92L — Talitha Muusse (@talithamuusse) March 20, 2023



wij hadden vroeger geen seksuele voorlichting op de basisschool en nu ben ik lesbisch. wacht maar! — lieke marsman (@liekemarsman) March 20, 2023



Ik ben een van die ouders die blij is dat haar 4-jarige het vandaag over #Lentekriebels heeft gehad, en vanavond bij het eten hierover van alles kon vertellen. Zo goed dat alle kinderen in Nederland leeftijd-gepaste voorlichting krijgen. 👏 https://t.co/rhAnzMMVRh — Joyce Browne (@JoyceBrowne) March 20, 2023



Peuter roept continu 'anaal anaal anaal'. Wat is dit nu weer? 😉 #lentekriebels — DokterC (@dokter__C) March 20, 2023



Wat ik vooral verhelderend aan de discussie over #lentekriebels vind, is dat iedereen 'clitoris' anders uitspreekt. — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) March 21, 2023



