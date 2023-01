Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twintig jaar Taarten van Abel: bijzondere momenten – met S10! – op een rij

Banketbakker Siemon de Jong, beter bekent als ‘Abel’, bakt op tv met kinderen inmiddels twintig (!) jaar taarten. Met bakken vol bloem, spikkels en marsepein stapt De Jong de woonkamers binnen van kinderen in Nederland, om samen een taart te maken voor een dierbaar persoon. Vandaar de naam Taarten van Abel.

Vaak vertellen de kinderen tijdens het bakken de meest bijzondere verhalen aan de tv-bakker. Die verhalen gaan vaak over iets waar zij mee te maken hebben in hun dagelijks leven. Omdat het zo’n ontroerend programma kan zijn, heeft Metro een paar mooie momenten uit twintig jaar Taarten van Abel op een rijtje gezet.

Nieuw seizoen van Taarten van Abel

Voordat we gaan terugblikken, kijken we eerst uit naar het nieuwe seizoen van Taarten van Abel. In dit jubileumseizoen is er onder andere aandacht voor non-binair zijn, in een pleeggezin wonen, vrienden verliezen door de scheiding van je ouders, een eeneiige tweeling vormen, je moeder maar eens in de zes weken heel eventjes mogen zien, de hulpverlener van je vader in het zonnetje zetten, hard werken om volkszanger te worden, heel veel stiefbroers en -zussen hebben, de rol van het geloof in je leven en je donor-vader leren kennen.

1. De hoogbegaafde Auke

In 2014 verscheen de toen 11-jarige Auke in Taarten van Abel. Hij wil een taart bakken voor zijn leraar Co. Het jongetje spreekt zich duidelijk uit over zijn dromen om mensen te helpen. „Want als je hoogbegaafd bent, hoef je niet per se een professor te hebben.” Hij vertelde ook dat hij getreiterd werd en dat meester Co hem daarbij hielp. Meester Co houdt behalve van voetbal en actualiteiten, veel van de natuur en grapjes maken. Ook Auke is niet vies van een grapje, dus voor Co maakt hij een grappige natuurtaart. Of was het nou een natuurlijke grapjestaart?

2. Jasmijn en Irma Sluis

Jasmijn van 10 bakt een taart voor haar peetoom. Ze woont met haar twee horende broers en haar twee dove ouders. Haar oom heeft het syndroom van Usher, wat betekent dat hij langzaamaan blind én doof wordt. Gebarentaal staat daarom centraal. Het is dan ook geen verrassing dat in deze aflevering ook Irma Sluis haar opwachting maakt. Zij is natuurlijk de gebarentolk.

3. Ihsan uit het buurtgezin

Ihsan wil graag een voetbaltaart maken voor Patrick, de vader van het buurtgezin waar hij wekelijks naartoe gaat. Ihsans eigen vader is overleden voordat Ihsan geboren werd, maar Patrick doet allemaal jongensdingen met Patrick. Ihsan heeft regelmatig ruzie met zijn oudere broer Imran, maar bij het buurtgezin is het altijd gezellig.

4. Araya met gescheiden ouders

De ouders van Araya zijn drie jaar geleden gescheiden en ze woont nu samen met haar moeder en zusje. Ze wil heel graag samen met Abel een taart maken voor haar lieve vader Remy omdat ze hem zo mist. Wel is ze blij dat haar ouders beter met elkaar kunnen opschieten na de scheiding en dat verdient volgens haar een lekkere beloning.

VPRO | Taarten van Abel De ouders van Araya zijn drie jaar geleden gescheiden en ze woont nu samen met haar moeder en zusje. Ze wil heel graag samen met Abel een taart maken voor haar lieve vader Remy omdat ze hem mist. Kijk Taarten van Abel nu op NPO Start: bit.ly/TvA-Araya Posted by VPRO on Tuesday, March 1, 2022

5. S10 van het Songfestival als kind

„Ik wil later een zangschool beginnen of jeugdpsychiater worden.” S10 was 12 jaar oud toen ze meedeed aan Taarten van Abel. Ze vertelt over de pubertijd, haar tweelingbroer en wat ze misschien wel gaat bereiken in de toekomst… Inmiddels weten we daar het een en ander wel van.

Taarten van Abel: Stien 'Ik wil later een zangschool beginnen of jeugdpsychiater worden'. S10 was twaalf jaar oud toen ze samen met Siemon van 'Taarten van Abel' een taart maakte en praatte over het leven. Kijk 'Taarten van Abel' op NPO Start: bit.ly/tva-S10 Posted by VPRO on Monday, May 9, 2022

De eerste aflevering van het twintigste seizoen van Taarten van Abel is vanaf vandaag om 9.30 te zien op NPO Zapp.