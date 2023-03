Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bas Hoeflaak gaat weer spelen op zijn fluit: nieuw seizoen Last One Laughing

Fans kunnen juichen: de comedyserie LOL: Last One Laughing krijgt een tweede seizoen, zo maakt Prime Video vandaag met een video op Instagram bekend. Bas Hoeflaak, bekend van het eerste seizoen en het blokfluitlied, vertelt in het filmpje dat het nieuwe seizoen dit jaar nog te zien moet zijn.

„Ik heb vreselijk goed nieuws. Er komt een tweede seizoen van Last One Laughing. Dit jaar nog”, zegt Hoeflaak in de video. De 49-jarige cabaretier verblufte de deelnemers en kijkers van het programma met het blokfluitlied. Met zijn valse noten speelde hij drie andere kandidaten uit het spel. Het lied werd op YouTube tot nu toe 3 miljoen keer gestreamd. Daarnaast werd er ook een carnavalsversie van gemaakt die in de Zuid-Nederlandse kroegen te horen was.

Blokfluitlied niet geliefd door iedereen

Het fragment wordt door kijkers van Last One Laughing bestempeld als een van de hoogtepunten van de eerste serie van het programma. Echter stond niet iedereen te springen om het lied. Hart van Nederland sprak met blokfluitspeelster en docent Gerlinde Neerle. Ze maakte zich zorgen over het imago van het instrument. Dat vooral grappenmakers het zo vaak op ‘haar’ instrument gemunt hebben, zit haar erg dwars. „Dat vind ik heel erg jammer”, aldus de blokfluitist.



Last One Laughing

Het Nederlandse programma wordt door twee Vlamingen, Philippe Geubels en Jeroom Snelders, gepresenteerd. In deel 1 van Last One Laughing zaten tien bekende cabaretiers, zoals Henry van Loon, Tineke Schouten, Stefano Keizers en Nienke Plas, in één ruimte met elkaar opgesloten. Ze moeten elkaar aan het lachen maken en wie voor de tweede keer lacht is af. En dat dan zes uur lang. De comedians halen al hun gekste grappen uit de kast en proberen hun collega’s uit te lokken. Degene die het langst niet lacht, wint een geldprijs van 50.000 euro voor een goed doel.

Hoeflaak werd de winnaar van de eerste reeks van LOL. Hij bleef samen met Nienke Plas over, maar werd tot winnaar uitgeroepen omdat hij de meeste spelers aan het lachen had gekregen.