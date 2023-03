Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sam Hagens spaart Jeroen Pauw niet: ‘Je maakt een enorme misser’

Het aankomende televisiedebat van Jeroen Pauw maakte onlangs nogal wat los. Want volgens sommigen was de keuze voor de aanwezige politieke partijen verre van onafhankelijk. Gisteravond schoof Pauw aan bij HLF8 om daarover het een en ander toe te lichten. En presentator Sam Hagens vuurde kritisch zijn vragen richting Pauw.

Hagens kreeg gisteravond vanuit zijn HLF8-presentatiestoel de gelegenheid om Jeroen Pauw om opheldering te vragen. Pauw vertelde al eerder dat hij de ophef niet begreep en dat hij en de programmamakers ervoor kozen om met een selecte groep te debatteren. Simpelweg omdat de politici dan meer spreektijd krijgen.

Jeroen Pauw begrijpt ophef over televisiedebat niet

Het televisiedebat van Pauw is met Mark Rutte (VVD), Edith Schipper (VVD), Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GL). En in dat rijtje ontbrak het volgens critici aan andere rechtse partijen, zoals BBB of JA21. Hagens vindt het opvallend dat Pauw alleen linkse partijen tegenover de VVD heeft staan.

Pauw legt uit dat een debat met te veel partijen onrustig is. Aan de overkant van de tafel zit journalist Sjuul Paradijs zich overduidelijk te ergeren. „Je moet opzichtiger zuchten”, zegt Pauw sarcastisch tegen Paradijs.

Sam Hagens kritisch op Pauw

Paradijs: „Het gaat toch om de provinciale staten? Je bent een man van de inhoud. Wat jij doet klopt niet. Als je dit doet, ben je niet een man van de inhoud.” Hij noemt op dat Edith Schippers en Mark Rutte Pauw moeten opbellen. „En moeten afzeggen. Niet meedoen.”

In de peilingen staan GroenLinks en PvdA er niet goed voor. VVD blijft redelijk gelijk en BBB en JA21 floreren. „Jeroen, wat jij doet, ik heb je heel hoog zitten, maar volgens mij maak je hier een enorme misser”, zegt Hagens. Volgens de HLF8-presentator gaat Pauw mee in het verhaal van de VVD. Waarin Rutte verkondigt dat er een tweestrijd is tussen ‘de linkse wolk’ en de VVD. „Terwijl er is helemaal geen sprake van een tweestrijd”, aldus Hagens. „Zij hebben dit gewoon bedacht.”

‘Voelt het niet een beetje ongemakkelijk?’

Hagens blijft erbij dat de rechtse partijen in het programma van Pauw ontbreken. „Ik heb je uitgelegd, zes partijen vonden wij te veel”, herhaalt Pauw. Hagens vraagt hem naar zijn rol als journalist. „Voelt het niet een beetje ongemakkelijk dat je meegaat in het verhaal van de VVD?” Pauw blijft bij zijn punt, hij is het niet eens met de ophef.

Politicus Pieter Omtzigt schreef een brief naar de NPO-ombudsman, waarin hij benadrukt dat Pauw met zijn programma specifieke partijen een podium geeft. Daarna haalt Pauw opnieuw het argument aan, iets wat hij gisteren ook al uitsprak, dat er tal van radio- en televisiedebatten zijn. „Andere partijen krijgen een podium”, concludeert Pauw. „Maar niet zo’n groot podium als bij jou”, aldus Hagens.

