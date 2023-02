Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag actiedag Giro555, dit is hoeveel het kabinet inlegt

Vanochtend om 05.55 uur begon de nationale actiedag van Giro555 en de teller staat inmiddels op ruim 28,6 miljoen euro. Dat bedrag gaat vandaag waarschijnlijk flink oplopen. Ook het kabinet doet een duit in het zakje. Wat er vandaag allemaal gaat gebeuren, vertelden we je gisteren al. Bijvoorbeeld wie er tijdens het speciale benefietconcert optreden.

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) kondigde vanochtend in Goedemorgen Nederland aan dat het kabinet tien miljoen euro extra vrijmaakt voor hulp aan de getroffen gebieden. Dat tv-programma staat, zoals veel andere media, vandaag volledig in het teken van de actiedag.



Nederland doneert 10 miljoen euro extra voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. @LSchreinemacher: "Het is heel mooi om te zien dat zoveel mensen en zoveel landen direct in actie zijn gekomen. Maar we zijn er nog lang niet." #WNL pic.twitter.com/dsb0JCvj0G — WNL Vandaag (@WNLVandaag) February 15, 2023

Kabinet maakt tien miljoen euro extra vrij voor Giro555

De 10 miljoen euro voor Giro555 komt bovenop de 10 miljoen euro die het kabinet vorige week vrijmaakte voor noodhulp in Syrië. Kort na de aardbeving stuurde Nederland ook het zoek- en reddingsteam USAR naar Turkije, dat twaalf mensen levend onder het puin vandaan heeft gehaald. Ook vliegt een Nederlands transportvliegtuig met medische faciliteiten naar Turkije om gewonden uit het rampgebied naar ziekenhuizen te vervoeren.

Volgens Michiel Servaes, de actievoorzitter van Giro555, is de ramp in Turkije en Syrië in Nederland „heel erg aangekomen”. „Ik denk dat veel mensen zich realiseren hoe hard de hulp nu nodig is en dat ze zelf ook iets willen doen.”

Volgens hem heeft de enorme betrokkenheid enerzijds te maken met de grote Turkse en Syrische gemeenschap in Nederland. „Maar ook omdat het echt een menselijk drama is, op zo’n grote schaal. Mensen in Nederland voelen dat. De beelden die we zien uit het rampgebied zijn natuurlijk heel indringend en komen hard binnen.”

Wil je doneren om de getroffenen van de aardbeving te helpen? Dat kan via de website van Giro555, maar je kunt ook doneren via de telefoon. Je hebt dan kans om één van de 200 BN’ers die in het belpanel zitten, aan de lijn te krijgen. Het gaat onder anderen om Thomas Erdbrink, Nicolette van Dam en Edson Da Graça. Ook Daphne Bunskoek, Art Rooijakkers en Yeliz Çiçek nemen plaats in het actiecentrum, net als burgemeesters Jan van Zanen en Ahmed Aboutaleb.