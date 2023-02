Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

First Dates VIPS-special: date van OnlyFans-ster Fabiola Volkers stelt dé brandende vraag

Bijna iedereen wil de liefde vinden, en dus ook BN’ers. Waar doe je dat beter dan bij First Dates?, zullen de kandidaten van gisteravond gedacht hebben. De jaarlijkse Valentijns-special van het datingprogramma was namelijk weer te zien op NPO3, mét BN’ers.

Vijf bekende Nederlanders, waaronder realityster Fabiola Volkers (22) en zanger Hans de Booij (64), schoven aan tafel bij de VIPS-liefdesspecial. Yoachim, de date van Fabiola, moest even slikken toen hij haar zag. De realityster is namelijk bekend van onder andere OnlyFans, een platform met expliciete content. Hij was gelukkig bereid om zijn vooroordeel op zij te zetten en haar te leren kennen.

De bekende Fabiola heeft nog nooit een relatie gehad en dus ook geen Valentijnsdate. Ze was bang dat één van haar fans op haar zou zitten wachten in het restaurant, maar niks is minder waar. Haar 21-jarige date Yoachim schrok zelfs toen hij het restaurant inliep en Fabiola zag zitten. „Waar ben ik aan begonnen? En waarom zij?” Toch wilde hij haar een eerlijke kans geven, tot opluchting van Fabiola.



Fabiola Volkers in VIPS-special van First Dates

Yoachim kon het echter niet laten en stelde dé brandende vragen aan Fabiola: „Jij zit op OnlyFans en zo, toch?” Kijkers zagen de angst erin schieten bij Fabiola, is het dan toch een fan waarmee ze op date is? „Ik dacht: oh shit, oh no”, vertelde ze voor de camera’s van het programma.



Maar het viel niet alleen de kijkers van First Dates op dat Fabiola het een en ander aan zichzelf had laten doen. „Heb je eigenlijk veel laten doen aan jezelf? Op je borsten na?”, vroeg Yoachim aan haar. Fabiola corrigeerde hem echter snel en vertelde aan welke delen van haar lichaam ze wat had laten veranderen. „Ik heb mijn tanden laten doen en mijn lippen. Voor de rest niks”, maakte ze Yoachim duidelijk.

En aan het eind van de aflevering komt het moment waar veel kijkers op zaten te wachten: is het een ja of een nee? Uit antwoorden van de twee blijkt dat een vervolgdate zeker niet van tafel is, maar uiteindelijk is het er toch niet van gekomen.



Onbekende bekende Nederlander

Ook Hans de Booij waagt de kans op ware liefde. Ondanks alle liefdesliedjes, zoals Ik Hou Van Alle Vrouwen, heeft hij al een tijdje geen succes meer in de liefde. Maar met zijn date Irma blijkt er een leuke klik te zijn. Het duurt alleen erg lang voordat Irma doorheeft dat de zanger van de hit Annabel tegenover haar zit. Aan het einde van de date zijn de twee nog niet uitgepraat. Ze kiezen ervoor om elkaar beter te leren kennen, maar dan zonder camera’s.



Je kunt de aflevering van First Dates terugkijken via NPO Start.