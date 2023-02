Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside-heren ‘in zak en as’ door vraag en Maarten van Rossem in De Slimste Mens

Klap na klap. Zo voelt het, met een hele dikke knipoog, voor de mannen van Vandaag Inside. Nadat tv-collega Gordon dinsdag uithaalde naar Johan Derksen, was er gisteravond kritiek van Maarten van Rossem in quiz De Slimste Mens. Eén grote meevaller om misschien ook een beetje trots op te zijn: er werd een hele vraag aan de SBS6-talkshow gewijd.

De kwartfinale van De Slimste Mens stond gisteravond op het programma. YouTuber Quinty Misiedjan, bioloog Matyas Bittenbinder en acteur/zanger Guido Spek kregen de Vandaag Inside-vraag voorgeschoteld. Bij een kwartfinale verwacht je toch een vraag van echte slimmerds-niveau. Maar nee, bij een beeldfragment over de likkende hond op het bed van Johan Derksen moesten vijf trefwoorden worden gevonden.

‘Vandaag Inside voor mensen met een beperkte intelligentie’

Het Vandaag Inside-moment was voor regelmatige VI-kijkers een bekende. „Wij zijn een wat gekke familie, de hond slaapt tussen ons in”, meldt Johan Derksen daarin. „Maar jij weet nooit als er iemand aan gaat likken, wie het is”, reageert René van der Gijp daarop. Typisch Derksen: „Jawel, het is heel duidelijk. Als het nat aanvoelt, is het de hond.” Eenkoppig Slimste Mens-jurylid Maarten van Rossem, die in het Metro-panel eerder deze week zijn mening over een jubelton-idee gaf, wilde zijn zegje over het fragment wel even doen: „Dit fragment spreekt volledig voor dit programma en de kern van wat dit programma is. Namelijk platte pret voor mensen met een beperkte intelligentie.”

Quinty Misiedjan liet desgevraagd nog even weten dat zij het beroemde kaars-verhaal van Johan Derksen in een tv-programma écht niet vindt kunnen. De (inmiddels) halve finaliste moest wel erkennen dat zij Vandaag Inside nog nooit heeft gezien.

Maarten van Rossem-uitspraak in uitzending VI

Een uurtje later startte VI-host Wilfred Genee met een bedrukt gezicht de talkshow. Niks van waar natuurlijk, maar toch: „We zijn enigszins aangeslagen door een bericht op een andere zender eerder vanavond. We moeten ons er doorheen slaan, dus dat doen we ook. Je krijgt wat klappen te verduren hè? Johan gisteren met die Gordon en nou die Maarten van Rossem weer. Het is een keihard vak hoor, dit.”

René van der Gijp kan het als altijd relativeren: „Ik heb liever dat Maarten van Rossem een hekel aan me heeft dan dat ie me aardig vindt, dat meen ik echt.” „Platte pret voor mensen met een beperkte intelligentie, het zijn nogal uitspraken”, herhaalde Genee nog maar eens. ‘Gijp’ weer: „Wat een zelf ingenomen kwal, joh. Nee echt, dat is een zelfingenomen kwal die man.” Johan Derksen: „Ik vind dat we naar de civiele rechter moeten.” Tegen tafelgast en advocaat Job Knoester: „Job, hoe sta je hierin?”

Op die vraag had Knoester wel een antwoord: „Het is zo dom om iedereen maar dom te noemen, dat je daar geen woorden aan vuil moet maken.”

De Slimste Mens en Vandaag Inside kun je terugzien via NPO Start.