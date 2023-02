Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbazing in HLF8: Sander de Kramer en Bastiaan Ragas stalen hetzelfde voorwerp van een beroemde film

Een waargebeurd verhaal over het stelen van een voorwerp uit Universal Studios klinkt nogal uniek, zou je zeggen, maar in HLF8 zaten er gisteren tot hun grote verbazing twee gasten aan tafel die dit op hun kerfstok hebben. Nog saillanter: het gaat om precies hetzelfde voorwerp.

Presentator Sam Hagens begint het gesprek met een opvallend nieuwtje: een dronken man heeft een poging gedaan om het gebalsemde lichaam van Vladimir Lenin uit het Mausoleum te stelen.

Bastiaan Ragias vertelt bij HLF8 over verleden als dief

Hagens besluit daarop om zijn gasten eens aan de tand te voelen over hun steelgedrag. „Bas, ik begreep dat jij nogal een kleptomaan bent?”, vraagt hij aan Ragas, die vaker bij HLF8 aanschuift. „Ik ben altijd wel kinderlijk enthousiast”, geeft de zanger toe. „Maar ik zou dit niet zo snel doen, in het Rusland van Poetin.”

Hagens vraagt Ragas of hij ooit iets heeft gestolen waar hij nog weleens aan terugdenkt. „Het eerste singeltje dat ik ooit beluisterde was She Was Hot van de Rolling Stones. Dat had ik ooit ‘per ongeluk’ meegenomen uit Discoland in Lisse. Mijn excuses. Maar ik ben in 1988 in Universal Studios in Los Angeles geweest met mijn broer en mijn ouders. En daar stond de Jaws-haai achter een touwtje. Mijn broer heeft mij toen vastgepakt en ik heb die tand losgerukt. Dus die heb ik thuis nog.”

Sander de Kramer: ‘Wat krijgen we nou?’

Journalist Sander de Kramer kijkt hem vol verbazing aan. „Dat is mijn verhaal”, roept hij uit. „Precies hetzelfde. Wat krijgen we nou? De voortand van Jaws.” Nu lijkt Ragas ook verward. „Wanneer was jij er dan?” De Kramer: „Ik was zestien. Ik zit echt met verbazing te luisteren. Ik heb het net nog aan jou (Sofie van den Enk, red.) verteld.”

Hagens wil misverstanden uit de weg helpen. „Je zou denken: dit is een vooropgezet plan, maar dat is het niet.” De andere gasten kunnen het ook maar lastig geloven. Ragas vertelt: „Ik schrok er heel erg van. Ik denk dat het door de jetlag kwam. Wie doet zoiets? Die Jaws-haai miste daarna gewoon één voortand in die bek. Ik vond het best wel shocking en toen zijn we hard weggelopen.” Het verhaal van De Kramer blijkt bijna identiek aan die van Ragas te zijn, maar er is één verschil: De Kramer heeft de tand niet meer in zijn bezit. „Dan heb je geen bewijs”, zegt Ragas. „Ik ga hem opzoeken en morgen op Twitter op gooien.”

