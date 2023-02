Het Metro-panel over de stelling: ‘Een jubelton voor alle 25-jarigen verkleint de kansenongelijkheid’

‘Huizen worden duurder’

„Het pakket aan voorstellen van Sander Schimmelpenninck kan naar mijn idee inderdaad bijdragen aan het verbeteren van de kansengelijkheid in Nederland. Maar dan wel ondanks het idee om iedereen die vijfentwintig jaar wordt 100.000 euro te geven, niet dankzij.

Want wat gebeurt er met die jubelton? Onder de allereerste groep vijfentwintigjarigen die dit startkapitaal zal ontvangen, zal misschien niet iedereen het geld gebruiken voor de koop van een huis. Maar een deel wel, waardoor huizen duurder worden. Om de stijgende huizenprijzen te kunnen bijbenen, zullen Nederlanders die een jaar later vijfentwintig worden de jubelton vaker moeten inzetten voor de koop van een huis. Daardoor worden huizen nog duurder. Dit proces gaat net zo lang door tot koopwoningen grofweg 100.000 euro duurder zijn, en de jubelton geen opsteker meer is bij het kopen van een huis maar een vereiste.

Wie er wel baat bij heeft? Nederlanders die al vermogen in huizen of grond hebben, en de waarde daarvan flink zien stijgen. In de voorstellen van Schimmelpenninck worden hun winsten weliswaar zwaarder belast, maar niet helemaal. Een jubelton voor vijfentwintigjarigen kan de vermogenskloof en kansenongelijkheid dus uiteindelijk juist vergroten.”

‘Sterkste punt vind ik het zwaarder belasten van erfenissen en inkomen uit vermogen’

„Het sterkste punt uit de vijf voorgestelde maatregelen vind ik het zwaarder belasten van erfenissen en inkomen uit vermogen. Dat kan zoden aan de dijk zetten om vermogensongelijkheid te verkleinen, waarmee je ook gelijke kansen kunt bevorderen.

Op dit moment is de belasting op arbeid namelijk vrij hoog, en de belasting op inkomen uit vermogen laag. Dat betekent dat bijvoorbeeld een woningbelegger van elke verdiende euro netto meer overhoudt dan een buschauffeur, waardoor de kinderen van de woningbelegger meer kansen hebben om hun talent te ontwikkelen. Want in dat gezin is er wel geld voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of muziekles.

Dat is zonde, want voor het welzijn van mensen en voor de gezondheid van de economie is het belangrijk om talent, in welke vorm dan ook, te koesteren. En talent zit heus niet alleen bij kinderen van vermogende ouders. Door inkomen uit vermogen zwaarder te belasten, heb je als maatschappij geld om ook het talent te ontwikkelen van kinderen van minder rijke ouders.

Een andere, praktische reden waarom het goed is om inkomen uit vermogen zwaarder te belasten dan nu is de vergrijzing: steeds meer Nederlanders gaan komende jaren met pensioen. Daardoor nemen de uitgaven aan AOW en zorg sterk toe. Als je het geld dat daarvoor nodig is wil ophalen met hogere belastingtarieven op arbeid, dan wordt werken minder aantrekkelijk. Terwijl de vergrijzing tegelijkertijd kan leiden tot personeelstekorten. Daarom is het verstandiger om ook op een andere manier geld op te halen, bijvoorbeeld dus door inkomen uit vermogen te belasten.”