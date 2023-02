Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen geeft eh… weerwoord op kritiek Gordon: ‘Geen hekel, als hij maar geen liedjes zingt’

Johan Derksen heeft gisteravond in talkshow Vandaag Inside een, laten we het netjes houden, weerwoord gegeven op Gordon. Die spuwde zijn gal op kritiek die hij krijgt over het programma Down the Road. „Hij heeft meteen het idee dat heel Nederland tegen hem is.”

In Down the Road gaat Gordon op pad met mensen met het Syndroom van Down. Hij krijgt daarover van verschillende kanten kritiek. Arjen Lubach vond deze week bijvoorbeeld dat „het nu echt alleen maar entertainment is en nauwelijks meer over de keerzijde van het hebben van het syndroom van Down gaat”. Tv-maker en eerder ook zanger Gordon trok daarop gisteren op Instagram nogal fel van leer.



Ook Johan Derksen kreeg kritiek van Gordon

Naast onder meer Lubach („flapdrol”), Özkan Akyol en Angela de Jong, moest ook Johan Derksen er bij Gordon aan geloven. „En Johan, zoals je hebt gezien heb ik niet aan kinderen gezeten zoals je je een tijd terug afvroeg en of ik wel geschikt was voor dit programma. Wat voor sneu iemand moet je zijn.” Daar wilde Johan Derksen in Vandaag Inside wel even op reageren. Toen talkshowhost Wilfred Genee daar om vroeg in ieder geval. Derksen vroeg zich in eerste instantie namelijk af: „Wat zei hij dan?”

„Je bent vast van slag”, zei Genee. „Wat Gordon vandaag heeft gedaan… Als collega’s, als Talpa-sterren onder elkaar.” Johan Derksen: „Dat van die kinderen, heb ik dat gezegd? Maar nee… Laat die man nou uitrazen. Die man is ten einde raad, dat is een patiënt, alles mislukt. En dan heeft ie een programma waarin hij goedkoop kan scoren over de ruggen van kinderen met het Downsyndroom en dan krijgt hij daar weer kritiek op. Hij heeft dan het idee dat heel Nederland tegen hem is. We hebben niks tegen Gordon, als hij maar in Dubai woont en geen liedjes zingt.”

Scoren over ruggen van gehandicapte kinderen

Wilfred Genee stipte aan dat Johan Derksen ooit wel positief was over een zelfde programma van Johnny de Mol, die onlangs terugkeerde op SBS6. Zijn, wederom, weerwoord: „Ja, maar die kon leuk omgaan met kinderen. Gordon scoort goedkoop over de ruggen van gehandicapte kinderen. Er is in dit programma geen chemie. Toen hij nog met Gerard Joling werkte, toen lachte ik me de pleuris. Maar die jongen is nu verbitterd. Hij haat iedereen in zijn omgeving en hij haat Nederland. Hij is hier alleen even om zijn zakken te vullen. Dat gaat dan met kinderen met het Syndroom van Down. Je ziet dat het wringt, het schuurt.”

Tafelgast Valentijn Driessen vroeg zich vervolgens af of Gordon in zijn normale dagelijkse leven ook met kinderen met het Syndroom van Down op pad gaat. „Of is het voor televisie?” René van der Gijp: „Puur en alleen voor de televisie natuurlijk.” Johan Derksen: „Voor het geld.” Driessen weer: „Dat is toch dramatisch dan? Dan komt het niet uit je hart.” Johan Derksen toch nog wat lichter: „Ik ga privé ook niet met jullie om. Alleen voor de televisie.” Genee moest beamen ‘dat dat wel waar is, ja’. „Je kan het Gordon dan ook eigenlijk niet kwalijk nemen.”