Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe gaat het nu met Martijn en Nicole uit Married at First Sight?

Martijn en Nicole waren dit seizoen het Married at First Sight-koppel waar kijkers maar niet over uitgepraat raakten. Na een bewogen huwelijk volgde een bliksemscheiding en verdwenen de twee van het toneel. In de tv-aflevering van gisteravond waren de voormalige kemphanen toch nog even te zien en werden we getrakteerd op een update.

In Married at First Sight wordt een groep singles door experts aan elkaar gekoppeld. Niet om te daten, maar om direct met elkaar te trouwen. De matchmakers koppelden onder anderen de 47-jarige Nicole uit Amsterdam met de 50-jarige Martijn uit Eindhoven. Het huwelijk begon met een sappig moment: voor het altaar bleek Martijn een deel van de vrienden van zijn toekomstige vrouw Nicole te kennen van een recente vakantie op Ibiza, waar zij zelf overigens ook was.

Op de bruiloft was alles nog koek en ei: Martijn en Nicole leken zich in de uren na het jawoord helemaal thuis bij elkaar te voelen. De twee bleken – naast gemeenschappelijke vrienden – veel gemeen te hebben. Maar op huwelijksreis werden de eerste barstjes al snel zichtbaar. Daarna ging het van kwaad tot erger: de twee kregen ruzie om de kleinste dingetjes. Nadat Nicole tijdens een ritje op een Italiaanse autoweg aan de handrem trok omdat ze de uitspraken van Martijn te ver vond gaan, leek er weinig hoop meer te gloren. Pogingen om het huwelijk nog te lijmen liepen in de soep en het koppel scheidde na de huwelijksreis de wegen.

Nicole blikt terug op Married at First Sight-avontuur

In de aflevering van gisteravond zien we Nicole in Amsterdam gezellig borrelen en koken met een vriendin. „Heb je nog naweeën van het huwelijk?”, vraagt zij. „Ik had het me iets anders voorgesteld allemaal”, antwoordt Nicole. „Naweeën is een groot woord, maar het is uiteraard wel jammer. Het had wat mij betreft anders kunnen lopen.” Ze onthult dat ze Martijn laatst nog heeft gezien op de verjaardag van een gezamenlijke vriendin. „Dat wist ik van tevoren en hij ook. Dat was op zich verder prima.”

Volgens Nicole had haar Married at First Sight-avontuur veel erger kunnen aflopen. „Aan de ene kant vind ik het natuurlijk heel erg nasty wat hij heeft gedaan op de eerste dag. Ik heb continu gedacht: ik wilde dat ik meer kansen had gehad. Aan de andere kant: stel je voor dat je dit na een maand hebt. Dat je helemaal in love bent en denkt: oh mijn god, dit is ‘m. Dan had ik het nog veel erger gevonden. Er waren nog geen gevoelens, ik was niet verliefd en had geen kriebels.”

Ook is ze op dit moment heel gelukkig. „Op de perfecte match na heb ik alles. Ik heb een fantastische familie en de leukste vrienden. Ik heb een leuk leven. Alles gaat eigenlijk verder goed. Het is heel jammer dat die perfecte match het niet was. Ik mag hopen dat die wel ergens rondloopt. Jammer dat het niet via Married at First Sight is gelukt, maar waarschijnlijk ga ik hem ergens zelf vinden.”

Martijn: ‘Op naar volgende liefde’

Het Married at First Sight-team spreekt Martijn terwijl hij heeft afgesproken om met twee vriendinnen te gaan driften. Ook hij heeft inmiddels de tijd gehad om alles te verwerken, waarbij hij hulp krijgt van zijn vriendenkring. Zo ook vandaag. Ondanks alles had hij zo’n activiteit als deze ook met Nicole willen doen. „Dit had ik absoluut liever met mijn vrouw willen delen. Samen verder en samen dingen doen, dat was natuurlijk de insteek. Ik dacht er net nog even aan. Dit hadden we samen kunnen doen: zij houdt natuurlijk ook van auto’s en hard rijden.”

De vriendinnen van Martijn zijn er zeker van dat er snel weer een nieuwe liefde op zijn pad komt. „Op naar de volgende liefde”, zegt Martijn lachend, waarna hij zijn vriendinnen allebei een kus op hun mond geeft.

Je kunt Married at First Sight terugkijken via RTL XL.