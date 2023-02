Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste verkoper in Van Onschatbare Waarde loopt duizenden euro’s ‘mis’: ‘Was bereid veel meer te betalen’

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Van Onschatbare Waarde was gisteravond te zien op NPO 1. De populariteit van het programma blijft onverminderd groot. Er keken gisteravond namelijk 1,65 miljoen mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het was daarmee, na het NOS Journaal van 20.00 uur, het best bekeken programma van de avond op de Nederlandse televisie.

Dionne Stax presenteert sinds 2017 het televisieprogramma, en ook dit jaar is ze erbij. Samen met de vier vaste antiekhandelaren Arnold Wegh, Bert Degenaar, Bianca Frölich en Bas Jonker vormen ze het zesde seizoen van het veelbekeken programma. In Van Onschatbare Waarde krijgen eigenaren van bijzondere en waardevolle spullen de kans om hun object te verkopen aan de antiekhandelaren.

Populair erfstuk

Het bronzen paard van Caroline, dat gisteren in de uitzending is verkocht, is op Twitter erg populair. Het beeld is door de Utrechtse kunstenaar Theo Mackaay gemaakt in opdracht van Carolines moeder. Theo was een vaste klant in de muziekzaken van de ouders van Caroline en hij had een goede klik met haar moeder. Het gezin had het idee om een bronzen beeld te laten maken van hun eigen paard Appaloosa en Theo was daar de uitgewezen persoon voor.

Caroline verkocht het bronzen paard in Van Onschatbare Waarde uiteindelijk voor 5000 euro aan antiekhandelaar Bert, maar achteraf bleek dat Bas bereid was véél meer te betalen.

Op Twitter zijn veel reacties dat het bronzen paard voor te weinig verkocht is. Ze liep uiteindelijk 15.000 euro mis. „Maar ja, geld is niet altijd alles. Voor mij tenminste”, zei deelneemster Caroline. „Moeders draait zich om. Van 5000 euro zou ik ook emotioneel worden”, wordt er op Twitter na de aflevering getweet.



Moeders draait zich om. Van 5 k zou ik ook emotioneel worden #vanonschatbarewaarde — GR (@G_Rosco) February 13, 2023

Bodemprijs

De onderhandeling met Bert liep moeizaam, waarna Caroline uiteindelijk genoegen nam met haar van te voren bedachte bodemprijs. „Het ligt aan het moment in de kamer. En of ik de persoon het gun en dat ik weet dat hij of zij er goed voor zal zorgen.”



Ze vond Bert gewoon heel leuk, ging niet meer om het paard. #vanonschatbarewaarde — 𝗠@𝗿𝗶𝗲𝗸𝗲 (@Marieke_Nap) February 13, 2023

Gemiste kans

In de kamer, naast Bert, zat Bas Jonker te wachten om met Caroline te onderhandelen. Alleen die kans kwam er niet. Aan het einde van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen kwamen de antiekhandelaars weer bij elkaar. Bas vertelde aan Caroline dat hij bereidt was om tot 20.000 euro te gaan voor het antieken erfstuk. „Ik vind het goed zo. Hij heeft een goede plek”, sloot Caroline af.



