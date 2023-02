Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Avondje bankhangen? Win een Magnum-Valentijnsdagpakket!

Valentijnsdag is voor de één een geweldige, liefdevolle dag, de ander vindt ‘t maar stom en verzet zich ertegen. Bij welke groep je ook hoort, iets winnen is altijd leuk. Zeker als dat ‘iets’ een pakket vol lekkers (en leuks) van Magnum is. Dat is precies wat Metro aan vijf gelukkigen mag weggeven! Lees hieronder hoe je meedingt naar zo’n fijn pakket.

Valentijnsdag mag dan na vandaag voorbij zijn, maar zo’n Magnum-pakket gaat nog wel even mee (als je delen ervan in de vriezer bewaart). Een avondje bankhangen met een flinke bak ijs is namelijk altijd goed.

Win een Valentijnsdagpakket van Magnum

Er zijn maar een paar van deze boxen samengesteld, dus het is een echt collectorsitem, zeker voor Magnum-fans. In het pakket vind je een limited edition kleed, een gouden Magnum-lepel, karamel-geurkaarsen, natuurlijk een bak ijs in de smaak Double Gold Caramel Billionaire én een tegoedbon om bij Thuisbezorgd te besteden. Zo heb je hoofdgerecht én dessert helemaal geregeld. Kaarsje aan, onder je gloednieuwe deken kruipen en genieten maar.

Meedoen met de winactie

Wil je een van de vijf pakketten winnen met een fijne bak ijs, limited edition deken en geurkaarsen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met morgen, woensdag 15 februari, 12.00 uur. De winnaars krijgen vervolgens persoonlijk bericht.

