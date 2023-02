Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verdeeld over De Nieuwe Vermeer: ‘Nu al geen zin in volgende week’

Gisteravond was de aftrap van De Nieuwe Vermeer op omroep MAX. Het programma heeft de ondankbare taak om het alom geliefde kijkcijferkanon Heel Holland Bakt te vervangen. Het leverde een verdeeld kijkerspubliek op. Sommige kijkers vermaakten zich kostelijk, maar er klonk ook de nodige kritiek.

Ruim 1,2 miljoen kijkers kropen gisteravond voor de buis voor De Nieuwe Vermeer. Zeker niet onverdienstelijk, zou je zeggen, maar het kan nog niet tippen aan Heel Holland Bakt. Het bakprogramma wist wekenlang 2,8 miljoen kijkers te trekken.

Over De Nieuwe Vermeer

Johannes Vermeer is een van de meest bekende schilders van Nederland. Vergeleken met die andere grootmeester van eigen bodem, Rembrandt van Rijn, liet Vermeer een klein oeuvre na. Aan Vermeer worden slechts 37 werken toegeschreven. Bijna al die werken zijn dit jaar in het Rijksmuseum te zien voor de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit.

Zes van zijn schilderijen zijn ook nog eens verdwenen. Dit is waar De Nieuwe Vermeer om draait: creatievelingen en professionele kunstenaars uit heel Nederland brengen deze verdwenen werken tot leven. Presentatrice Dionne Stax praat het programma aan elkaar.

De eerste aflevering

De eerste aflevering staat in het teken van Heer van stand die zijn handen wast. Dit doek is al honderden jaren verdwenen. De amateurschilders leven zich uit met glas, 5000 dobbelstenen, brons, potloden en zelfs bladgoud om het werk van Vermeer nieuw leven in te blazen. Voor meesterschilders Maudy en Nard is de opdracht iets anders: zij moeten het verdwenen schilderij precies namaken zoals Vermeer dat destijds gedaan zou hebben. Oftewel: zo realistisch mogelijk. Vervolgens beoordelen Pieter Roelofs en Abbie Vandivere wie daar het beste in is geslaagd. Ook helpen de twee alle deelnemers op weg.

„Als Vermeer zou zien wat ik hier aan het doen was, zou hij een maand lang in zijn broek piesen van het lachen”, zegt Nard op een gegeven moment gekscherend. Toch gaat hij er uiteindelijk met de winst vandoor, ondanks dat de jury het allebei „fantastische werken” vindt. Zijn werk komt vanaf 20 maart in het Mauritshuis in Den Haag te hangen. „Ik kan het niet geloven, ik voel me apetrots”, reageert hij. De winst is helemaal terecht volgens kijkers. Grappig detail: de achternaam van Nard blijkt Kwast te zijn, iets wat erg wordt gewaardeerd door oplettende kijkers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een práchtig schilderij van Nard.

Dat straaltje water, het licht.. schitterend. #denieuwevermeer — J e a n n e t (@MrsSandvrouw) February 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die van Maudy is best donker, ik zou voor Nard gaan. Mooiere lichtval. Dat water. Kleurgebruik wat helderder. #denieuwevermeer — Claudia (@_cloudy_a) February 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dus je doet mee aan het programma De Nieuwe Vermeer, je bent schilder en je achternaam is Kwast.. #denieuwevermeer pic.twitter.com/HsbU7EV0sv — 𝕊𝕥𝕖𝕡𝕙𝕒𝕟 (@StepWieg) February 12, 2023

Wat vonden kijkers van het programma?

Het is natuurlijk ook niet niks, om Heel Holland Bakt te vervangen. Kijkers lijken aardig verdeeld over het programma. Sommige mensen zijn louter positief. „Wat een inspirerend programma is De Nieuwe Vermeer. Ik heb genoten gisteravond”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Iemand anders: „Ontzettend leuk programma dit, heel interessant al die achtergrondinformatie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verdwenen werken, details, geschiedenis, schilderende mensen, schildertips, heerlijk. Genieten met het programma #DeNieuweVermeer. pic.twitter.com/LJwJ1oqyBa — Anita Kloppenburg (@tweetingAn) February 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ontzettend leuk programma dit, heel interessant al die achtergrondinformatie #denieuwevermeer — Victor Hopman (@victorhopman) February 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar er klinkt ook kritiek. Zo vinden sommige kijkers dat er best wat meer vaart in mag. Ook laten veel mensen weten het jammer te vinden dat het programma de werken van de amateurschilders niet laat zien. „Wat jammer dat we niet de werken van de amateurschilders kunnen zien. Zoveel werk blijft zo onderbelicht.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zit ik het hele programma te bekijken met als verwachting aan het einde de resultaten van alle deelnemers te zien. Maar niet dus?! Heel raar dat hier amper aandacht voor is en we deze werken niet te zien krijgen! #denieuwevermeer — mijbedeja (@Plukkiess) February 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#denieuwevermeer te veel aandacht aan Maudy en Nard als gesubsidieerde kunstschilders en veel, veel te weinig naar die hobby kunstenaars. Van die hobby kunstenaars maar weinig werken gezien terwijl en zeker mooie bij hebben moeten zitten. — Wim Kobizonder (@kobizonder) February 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het verhaal is weer eens belangrijker dan echt wat kunnen. Kunstenaars opzij schuiven om als omroep wat zieltjes te winen #omroepmax #denieuwevermeer — Schimmel Sanderpenninck (@ZakLamme) February 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#denieuwevermeer Teleurstellend. De amateurschilders, hun werk noch hun verhaal, komen niet of nauwelijks in beeld. — Guus Fröberg (@GuusFroberg) February 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#denieuwevermeer Nu al géén zin in volgende week! — CLARA🌱 (@Punt_Com) February 12, 2023

Je kunt alle werken hier terugzien. De aflevering kijk je terug via NPO Start.