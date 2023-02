Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo zag je Willem-Alexander nog nooit: koning als acteur én kok in spotje

Koning Willem-Alexander als acteur. Het is weer eens wat anders dan troonredes en kersttoespraken voorlezen of speeches houden. De koning blijkt van alle markten thuis, want voor een spotje kroop hij in de rol van… zichzelf. Maar hij liet ook zien een ‘keukenprins’ te zijn.

In het spotje is te zien hoe de koning in paleis Huis ten Bosch in Den Haag zijn telefoon opneemt. Of hij 26 april geen tijd heeft. „De 26ste? Ja, dat kan prima, lijkt me goed”, acteert Willem-Alexander, alsof hij van niets weet. „Of ik wil komen helpen met de voorbereidingen in de keuken?”, vraagt hij daarna. „Weet je dat echt heel zeker? Nou, oké.”

Feestelijke lunch ter ere van 10 jaar koningschap

Het gaat allemaal om een feestelijke lunch die wordt georganiseerd door de koning en zijn familie op 26 april. De koning viert dan met honderd gasten op Paleis Huis ten Bosch dat hij tien jaar koning is. Met de lunch wil het koningspaar mensen bedanken die zich hebben ingezet voor hun omgeving.

„De afgelopen tien jaar heb ik heel veel mensen ontmoet die zich fantastisch inzetten voor anderen, voor de buurt of het algemeen belang. Voor hun inzet voor Nederland wil ik die mensen bedanken”, zegt Willem-Alexander daarna in de video, die op sociale media al tienduizenden kijkers heeft getrokken. De meeste reacties zijn positief.



Voor een feestelijke lunch is de Koning op zoek naar honderd mensen die in de ogen van anderen een tien verdienen. Dit ter gelegenheid van zijn tienjarig Koningschap. U kunt iemand nomineren om hier bij te zijn via https://t.co/0T3s2pC362 pic.twitter.com/83aRh06p1Y — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) February 13, 2023

Koning Willem-Alexander biedt zijn hulp aan in de keuken

Daarna biedt de koning zijn hulp aan in de keuken. „Ik kom helpen”, zegt hij, terwijl hij zijn schort om doet. De koks laten merken dat ze wel wat extra handjes kunnen gebruiken om de lunch klaar te maken. Maar wie de lunch met de koning en zijn familie gaan eten? Dat is nog niet duidelijk.

In de video roept de koning daarom anderen op om mensen voor de speciale lunch voor te dragen. Dat moeten mensen zijn die vanwege hun inzet ‘een tien verdienen’. „We kijken ernaar uit om op 26 april hier in de Oranjezaal van Huis ten Bosch honderd bijzondere gasten te ontvangen. Ik verheug me op alle inspirerende verhalen.”

Mensen kunnen tot en met 20 februari iemand voordragen via de website www.10maal.nl. Op basis van de ingestuurde motivaties wordt een keuze uit de inzendingen gemaakt. De honderd genodigden krijgen uiterlijk begin april bericht.