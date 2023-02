Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chinees dier bewijst dat eenhoorns daadwerkelijk bestaan (alleen…)

Een onderzoeksteam in China heeft een unieke ontdekking gedaan. Het heeft iets gevonden dat lijkt op een echte eenhoorn. Het dier alleen een beetje anders dan je denkt. Het is namelijk geen paard, maar een vis.

De onderzoekers hebben de bijzondere vis gevonden in een pikzwart meer dat zich bevindt in een grot middenin de Chinese provincie Guizhou. Het team publiceerde een studie in wetenschapstijdschrift ZooKeys. Daarin beschreven de onderzoekers het nieuw ontdekte waterdier, dat de naam Sinocyclocheilus longicornus (S. longicornus) heeft gekregen.

De eenhoorn is geen paard maar een vis

De vissen hebben hebben weinig pigment, waardoor ze vrijwel kleurloze schubben hebben. Ze hebben ook kleine oogjes, die niet veel kunnen zien, en het opvallendste: een hoorn die uit hun voorhoofd groeit, net zoals een eenhoorn!

De S. longicornus behoort tot een soort vissen die tot nu toe alleen nog in China is gevonden: de Sinocyclocheilus. Van deze soort zijn 76 verschillende rassen bekend, waaronder de minnows en karpers. De meeste van de Sinocyclocheilus-vissen leven in kleine poelen en meertjes, waar weinig licht in schijnt. Maar er zijn ook een handvol rassen die in helderder water leven. Er zijn alleen maar een paar soorten die ook een hoorn hebben, vergelijkbaar met die van een eenhoorn.

De hoorns variëren per ras in lengte en vorm. Niet bij alle soorten lijkt de hoorn op die van een eenhoorn. Er zijn zelfs vissen die een hoorn hebben in de vorm van een vork. Sommige Sinocyclocheilus-soorten zijn zo ver geëvolueerd dat ze helemaal geen ogen hebben.

Dit proces heet regressieve evolutie, waarbij een soort door evolutie vaardigheden kwijtraakt die niet meer nodig zijn. Deze vissen leven namelijk in zulke donkere gebieden, dat ze helemaal geen zicht nodig hebben.

Waarom hebben de vissen een hoorn?

S. longicornus is tussen de 4 en 6 centimeter lang en heeft bij zijn mond een soort snorharen die hij gebruikt als voelsprieten. Op die manier kan het dier de weg vinden in het donker. Het onderzoeksteam weet nog steeds niet zeker waarom de vissen zo’n vreemd eenhoorn-uitsteeksel hebben.

De wetenschappers denken dat het, net als de snorharen, te maken heeft met navigeren in het donker. De soorten die meer in het licht leven hebben namelijk niet zo’n hoorn. Voor nu is de eenhoornvis dus nog een groot mysterie, maar wél een unicum in het dierenrijk!