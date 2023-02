Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NPO blundert: verliezend Slimste Mens-finalist al vóór uitzending bekendgemaakt

De eerste aflevering van de finaleweek van spelshow De Slimste Mens is gisteren niet helemaal gegaan zoals de makers hadden gewild. Al vóór de uitzending van gisteravond wisten oplettende kijkers al welke kandidaat er uit de finaleweek lag. Dat kwam door een blunder van de NPO.

Vooraf hadden kijkers van het programma commentaar omdat de NPO per ongeluk de verkeerde promo van De Slimste Mens had uitgezonden. Daarin was te zien hoe presentator Philip Freriks aankondigt dat in de tweede aflevering van de finaleweek acteur Guido Spek en journalist Haroon Ali het opnemen tegen presentatrice Quinty Misiedjan.

Maar daar ging de NPO lelijk de mist in. Op het moment van uitzenden van die promo van aflevering 2 moest de eerste aflevering nog op televisie komen.

Verliezend finalist bekend door uitzenden verkeerde Slimste Mens-promo

In die eerste aflevering van de finaleweek van gisteravond zat publieksfavoriet Erik van Looy nog. Maar door het uitzenden van de verkeerde promo werd verklapt dat hij de afvaller zou zijn. In de uitzending van vanavond nemen Ali en Spek het dus op tegen Misiedjan.

Bijna 2,8 miljoen kijkers zagen gisteren hoe Erik van Looy, die de Belgische variant van de spelshow presenteert, het programma moest verlaten. In het finalespel legde hij het af tegen acteur Guido Spek. Haroon Ali had zijn plekje in de aflevering van vanavond daarvoor al veiliggesteld door ‘de slimste van de dag’ te worden.

Bekijk de uitzending van gisteren hier terug.

Publieksfavoriet ligt uit de spelshow

Erik van Looy groeide de afgelopen weken juist uit tot publieksfavoriet in de spelshow. Aan fanatisme ontbrak het hem niet. Zo speelde hij vorige week zelfs mee nadat hij enkele uren daarvoor nog was geopereerd aan een gescheurd netvlies. De Belgische presentator zat daarom met een ooglapje in de studio.

In de uitzending legde hij destijds uit wat er precies aan de hand was met zijn oog. „Mijn netvlies is gescheurd en losgekomen. Dat was eigenlijk al toen ik hier zat.” Van Looy had er in de aflevering daarvoor al de hele tijd last van: „Ik zag de hele tijd vliegen. Maar ik dacht, ja met al die oude mensen in de studio hier…”

Een bezoek aan een oogarts volgde, en die zei: onmiddellijk opereren. Dat het niet een weekje later kon, werd hem snel duidelijk gemaakt: „’Alleen als ik mijn zicht wil kwijtraken’, vertelde de arts.” De Belgische presentator werd om 8.00 uur in de ochtend geopereerd en rond het middaguur zat Van Looy alweer klaar in de studio.