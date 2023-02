Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van der Weijden lag met forse maagbloeding en angst in ziekenhuis: ‘Dankbaar dat kanker niet oorzaak is’

Maarten van der Weijden heeft ruim een week geleden een maagbloeding gehad en moest daardoor in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat nieuws deelt de voormalig olympisch kampioen openwaterzwemmen via sociale media.

„Soms loopt het leven even flink anders dan je hoopt”, schrijft de zwemmer op Instagram. Hij deelt daarbij een foto van zichzelf vanuit het ziekenhuisbed met zijn kinderen.

Maarten van der Weijden had angst voor terugkeer van kanker

„Negen dagen geleden ben ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Den Bosch. Na onderzoek bleken mijn klachten veroorzaakt door een forse bloeding in mijn maag”, schrijft hij. De 41-jarige zwemmer, bij wie in het verleden leukemie werd vastgesteld, was vooral bang dat kanker opnieuw de reden was dat hij in het ziekenhuis lag.

„Wat was het vreemd en angstig om terug te zijn in het ziekenhuis. Mijn gedachte ging regelmatig terug naar de diagnose leukemie toen ik 19 was. Mijn grote angst was natuurlijk dat kanker wederom de oorzaak zou blijken te zijn dat ik in het ziekenhuis lag.”



‘Na veel zakken bloed, veel inwendig onderzoek is de bloeding gevonden’

Gelukkig was dat niet het geval. Inmiddels is de bloeding gevonden en gedicht en mag de zwemmer vandaag weer naar huis. „Na veel zakken bloed, veel inwendig onderzoek is de bloeding gevonden en gedicht en mag ik deze ochtend weer naar huis. Ik ben dankbaar dat de bloeding gestopt is en dankbaar dat kanker niet de oorzaak van de bloeding is.”

Maar het is nog onduidelijk waardoor de spontane bloeding ontstond. „Maar er is geen reden om aan te nemen dat sporten het risico hierop verhoogd”, zegt de sporter. Van der Weijden staat bekend om zijn vele sportuitdagingen, zoals de Elfstedentocht of een thuistriathlon.

Hij bedankt de artsen en verpleegkundigen die de afgelopen week voor hem hebben gezorgd. Naar eigen zeggen zal het herstel nog wel even duren. „Ik ben blij dat ik naar huis mag en ga de komende periode stapje voor stapje kijken wat er weer kan.”