Tussen angst en vrees na aardbeving Turkije, giro 7244 stroomt vol

De cijfers na de aardbeving in Turkije (en Syrië) worden steeds dramatischer. Vanuit de hele wereld komt hulp naar het zwaar getroffen gebied. Ook vanuit Nederland: met menskracht, maar ook via Giro 7244. Die stroomt vol.

De aardbevingen van gisteren hebben in Turkije zeker 3381 mensen het leven gekost, meldt de Turkse rampendienst AFAD momenteel. Het aantal doden loopt steeds op, want talloze mensen liggen onder koude weersomstandigheden nog onder het puin. Het geregistreerde aantal gewonden is tot en met vanmorgen opgelopen tot 20.426.

In ons land proberen veel Turkse Nederlanders contact met familie te krijgen. Zangeres Karsu uit Amsterdam deelde gisteravond bijvoorbeeld een emotioneel verhaal in talkshow Op1. Zij probeert met meer dan veertig bekenden en familieleden te krijgen en dat was tot dan toe niet gelukt.

Duizenden panden Turkije ingestort

In Turkije wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Er zit een onbekend aantal mensen vast onder het puin van de ingestorte gebouwen. Volgens de rampendienst zijn zeker 5775 panden ingestort.

Duizenden mensen zijn al in veiligheid gebracht. De internationale hulp komt steeds verder op gang. Steeds meer teams vanuit het buitenland arriveren in het aardbevingsgebied. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door het winterse weer en de naschokken. Tot dusver zijn 285 naschokken waargenomen. Tien Turkse provincies en 13,5 miljoen burgers zijn direct getroffen door de aardbevingen. Dat melden Turkse media op basis van de Turkse minister voor milieu en verstedelijking, Murat Kurum. Hij bezocht vanmorgen vroeg de zwaar getroffen stad Gaziantep.



Giro 7244 voor slachtoffers Turkije en Syrië

Het Rode Kruis in Nederland heeft gisteravond Giro 7244 na de aardbeving in Turkije geopend. Daarop is tot nu toe bijna 1,2 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers in Turkije en ook Syrië, meldt een woordvoerder.

Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt dat er veel wordt gedoneerd. „Hartverwarmend dat mensen zo betrokken zijn.” Er is door de hulporganisatie berekend dat er zeker 70 miljoen euro nodig is om noodhulp te kunnen geven. Het Rode Kruis helpt onder meer mensen onder het puin vandaan te halen en zorgt voor eerste hulp en het vervoeren van slachtoffers naar het ziekenhuis. Ook worden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt voorzien van bijvoorbeeld tenten, dekens en eten.

Nederlands reddingsteam aan de slag

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR dat in het Turkse Adana is, hoopt deze ochtend aan de slag te kunnen in het gebied dat is getroffen door de aardbevingen. „Het is moeilijk te zeggen wanneer we precies beginnen. Dit hangt bijvoorbeeld ook af van de omstandigheden op de weg”, aldus Jop Heinen, een van de teamleden.

Nadat het grootste gedeelte van het team op gisteravond al in Adana was geland, kwam vanmorgen ook een vrachtvliegtuig aan met daarin materieel dat gebruikt wordt bij reddingsoperaties. Het gaat om materieel met een totaalgewicht van 15 ton. Het betreft onder meer gereedschap om door gewapend beton te boren, microfoons om mensen te zoeken onder puinbergen en materiaal om van grote hoogte te kunnen afdalen. Ook neemt het team een eigen tentenkamp, eten, drinkwater en toiletten mee.