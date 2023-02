Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man schakelt zelf hulp in van Help Mijn Man Is Klusser: ‘Mijn vrouw dénkt dat ik een klusser ben’

Niet de vrouw, maar de man des huizes zélf die besluit om bij John Williams en zijn team hulp te vragen in Help Mijn Man Is Klusser. Die verrassing gebeurde in de uitzending van gisteravond, op RTL 4. Het ging er heftig aan toe, wat een hoop reacties oproept bij de kijkers.

Het spraakmakende klusprogramma is al sinds 2005 op de buis. Gewoonlijk schakelt een vrouw het programma in wanneer haar man vastloopt met het verbouwen van een huis. Deze keer waren de rollen dus (deels) omgedraaid.

Geen klusser in Help Mijn Man Is Klusser

Het Limburgse stel Henk en Peggy woont samen met dochter Engelke in een huis waar op zijn zachtst gezegd nog een hoop moet gebeuren. Net zoals in alle andere afleveringen van Help Mijn Man Is Klusser, maar bij dit stel is de oorzaak toch iets anders. Waar de meeste mannen die meedoen vaak wel handig zijn, zegt Henk helemaal geen klusser te zijn. „Mijn vrouw dénkt dat ik kan klussen”, geeft hij aan.



Ik mag Henk nu al🤣 Met z’n “Mijn vrouw denkt dat ik een klusser ben”😂 #helpmijnmanisklusser #hmmik — ‧͙⁺˚*・༓☾ RΛϾHELLE ☽༓・*˚⁺‧͙ (@korreltjezout84) February 20, 2023

Peggy heeft veel moeite met het feit dat haar man het programma heeft ingeschakeld. „Ik wil nog naar mijn werk kunnen zonder me kapot te schamen”, vertelt ze. Toch geeft ze zich er op een gegeven moment aan over en besluit ze het over zich heen te laten komen. Dat blijkt alleen van korte duur te zijn. Nadat Peggy een video te zien krijgt over wat haar man over haar en de situatie te zeggen heeft, barst de bom.

Kritiek en steun

Tijdens een gesprek met presentator John Williams en haar man Henk is het genoeg voor Peggy. „Ik heb niet om relatietherapie gevraagd”, zegt ze. Nadat het stel een gesprek buiten de camera’s om heeft gevoerd, lijkt het er even op dat de verbouwing voortgezet kan worden. Toch steekt Peggy daar uiteindelijk een stokje voor.

Kijkers steunen de beslissing van Henk om hulp in te schakelen. „Knap van deze man om zich zo kwetsbaar op te stellen”, schrijft iemand op Twitter. Zijn vrouw daarentegen kan veelal op kritiek rekenen. „Wat een wispelturige vrouw. Ik had haar gedumpt, sorry. Je kunt niet van haar op aan”, reageert een kijker. Een ander schrijft: „Ik loop liever een week met een legosteentje in mijn schoen dan dat ik 10 minuten met haar zou moeten zijn.”



Mag ik zeggen dat ik het best beangstigend vind dat Peggy een trein bestuurd…. #hmmik #helpmijnmanisklusser — Esther (@Essi1976) February 20, 2023

Een enkeling heeft ook wel begrip voor de situatie van Peggy. „Ben ik de enige die Peggy wel vind meevallen? Het klopt toch eigenlijk wel wat ze zei? In haar gezicht poeslief en achter haar rug heeft hij allemaal bagger verteld over haar”, schrijft een ander.

Eind (soort van) goed, al goed

Na een pauze van twee maanden kan het team het project komen afronden. „Ik had het helemaal gehad”, legt Peggy aan John uit. De tv-presentator bedankt haar vervolgens dat ze de klus nu toch af mogen komen maken. Ook geeft ze aan uiteindelijk geen spijt te hebben gehad van hun deelname aan het programma.