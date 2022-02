Twitter smult van ongemakkelijk Help mijn man is klusser-stel en hun ‘kattenliefde’

Help mijn man is klusser stond gisteravond in het teken van de klusproblemen van Alfiya en Henk uit Winschoten. Op Twitter raken kijkers niet uitgepraat over het karakter van de Russische Alfiya en de ‘ongemakkelijke’ relatie van het stel. Ook hun liefde voor katten zorgt voor de nodige hilariteit bij de kijkers.

Alfiya en Henk leven meer dan twee jaar in een bouwval. En voor de, van origine, Russische Alfiya is de maat vol. Partner Henk vindt klussen vooral een hobby en heeft er geen moeite mee om nog tien jaar aan te rommelen. Maar dat ziet Alfiya niet zitten.



Iedere keer wanneer ik denk….dit kan niet gekker..🤣#helpmijnmanisklusser — Linda Benraadt (@Linda_Benraadt) February 7, 2022



Hey maar is niemand verbaasd dat hoe bang zij doet om de reactie van haar Henk, terwijl Henk eigenlijk maar een beetje een sufkutterige meneer is met 2 verschillende schoenen? #helpmijnmanisklusser — Angel (@Engeltje_86) February 7, 2022

Excentrieke Russische Alfiya

Het stel blijkt gek op katten. De dieren worden vaak genoemd en hebben zelfs een eigen kattenkamer. Het huis staat vol met speelgoed voor de dieren en aan de muur in de slaapkamer hangt een groot kleurijk schilderij van… een kat.

Alfiya vertelt dat er in Rusland een gebrek aan mannen is en ze niet te veel kan klagen tegen haar Henk. „Over twee dagen staat hier andere vrouw”, vertelt ze. Weggaan is volgens de Russin geen optie, ze heeft namelijk geen rijbewijs. „Moet ik dan op de fiets naar het vliegveld? Ik heb geen keuze.” Volgens haar kan een Nederlandse vrouw werken, maar zij zelf niet, vanwege de taalbarrière.



"O, jullie zijn echt met die katten bezig." No shit, John. #hmmik #helpmijnmanisklusser — Linda Rijpert (@lindarijpert) February 7, 2022

Ook vrouw toegesproken in Help mijn man is klusser

Tijdens het klusproces blijken vooral Alfiya en haar soms ietwat merkwaardige acties veel los te maken op Twitter. De Russin ontwijkt zelf het klussen en last regelmatig met haar partner een theepauze in. Als er wel geklust wordt, staat Alfiya veelal toe te kijken. Tot grote ergernis van de presentator. John Williams besteedt dit keer niet zozeer alleen aandacht aan de klussende man, maar ook de vrouw wordt toegesproken, want volgens hem kan Alfiya echt wel iets meer doen.



Goed zo, er wordt ook op persoonlijk vlak werk verricht. Ze komt terug als een andere vrouw! #helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/OAbC5mvFC4 — Ragna Post (@Ragnapost) February 7, 2022

Rijlessen

De Russin krijgt uiteindelijk een rijles aangeboden, nadat ze uitsprak niet over een rijbewijs te beschikken. Op Twitter regent het verwijzingen naar Williams’ andere programma De Slechtste Chauffeur van Nederland.



John heeft alvast zijn 1ste kandidaat voor het nieuwe seizoen “de slechtste chauffeur van NL” #helpmijnmanisklusser — Martijn Hoogvliet (@NLTijnTjuh) February 7, 2022



Tijd voor een bril voor deze dame! Lintje voor de rijinstructeur…#helpmijnmanisklusser — Jacqueline Blom (@VoiceFemale) February 7, 2022

Hilariteit op Twitter over katten

Uiteindelijk krijgt de bouwval meer vorm en begint het steeds meer op een huis te lijken. Als uiteindelijk de styliste zich ermee komt bemoeien, komt ook het kattenschilderij, oftewel „de trots” van het stel, wederom ter sprake. Henk wil het kleurrijke stuk graag op „een prominente plek” hangen. Het pronkstuk zorgt voor hilarische reacties op Twitter.

Aan het einde van de uitzending, als John Williams na twee weken terugkeert, wordt de balans opgemaakt. Alfiya zet in ieder geval haar rijlessen voort en zoekt verder naar een baan.



Waar was nu dat katten schilderij? Dat hing niet meer in de gang.. of was dat omdat hij bezig was? Ik zou dan ook zeggen nee schat ik ben nog even bezig, hang die over 10 jaar neer… #helpMijnManIsKlusser — ♡ AGATHA ♡ (@agatha_make_up) February 7, 2022



Oh! Dat poezen-schilderij…"Dat moet in de woonkamer…" En dat de styliste dan zegt: "Ik had eigenlijk al iets anders bedacht voor alle muren…" #helpmijnmanisklusser #HMMIK pic.twitter.com/1UsYCzdutV — Liesbeth v.d. Veen (@liesbethvdveen) February 7, 2022



Haha die styliste draait zich om in haar spreekwoordelijke graf 🤣🤣 wat een soepsooi weer #helpmijnmanisklusser — Ⓜ️eerepeer♋ (@MaryDGr) February 7, 2022

Wil je de hele aflevering van Help mijn man is klusser bekijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.