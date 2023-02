Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

CNN maakt top 10 beste ‘fietssteden’ ter wereld: deze Nederlandse stad staat erin (en nee: het is niet Amsterdam)

Het is natuurlijk altijd leuk als in het buitenland op een positieve manier wordt gepraat over Nederland. Maar we hadden ook niet anders verwacht als het om een lijst gaat met de leukste steden ter wereld om te zien tijdens het fietsen. Natúúrlijk mag een Nederlandse stad op die lijst niet ontbreken.

Al zal je de plek die het Amerikaanse CNN heeft uitgekozen je misschien verbazen. Niet Amsterdam, maar Utrecht is volgens de Amerikanen de leukste stad van Nederland én een van de leukste plekken ter wereld om per fiets te ontdekken.

De stad mag zich meten met onder meer Kopenhagen, Antwerpen, Melbourne, San Francisco en Tel Aviv. „Het Nederlandse talent voor ingenieus design komt hier levendig tot uiting”, zijn de Amerikanen lovend.

Tóch een plekje ingeruimd voor een Nederlandse stad op de lijst

„Fietsen kan een geweldige manier zijn voor reizigers om van een stad te genieten”, schrijft de reisredactie van CNN, een van de grootste nieuwswebsites in de VS. „Maar niet alle steden zijn fietsvriendelijk. Het goede nieuws is dat sommige steden fietsers hun recht hebben gegeven.”

Daarna volgt een top 10 van steden die volgens de Amerikanen ‘wereldwijd behoren tot de beste voor toeristen (en lokale bewoners) die graag fietsen’. Wie door het nieuwsartikel scrolt, ziet eerst Antwerpen voorbijkomen, en dan Bern, Kopenhagen, Leipzig, enzovoorts. Maar Nederland dan? Ja, helemaal onderaan is een plekje ingeruimd voor een Nederlandse stad. Het zou toch ook wat zijn!

Geen plek voor Amsterdam dus, dat vraagt om uitleg

En dat plekje is dus voor Utrecht, en niet Amsterdam. Dat moet CNN ook eerst even uitleggen aan haar lezers. „Amsterdam staat terecht hoog aangeschreven vanwege zijn fietscultuur en toeristische aantrekkingskracht.”

Maar de reisredactie ziet dat de stad te klein begint te worden voor de massa’s toeristen die de stad bezoeken. „Vandaar dat de stad nu overtoerisme ontmoedigt. Daarom schiet Utrecht, de op drie na grootste stad van Nederland, te hulp.”

Veel lovende woorden voor fietsstad Utrecht

„Utrecht heeft een nummer 1-positie behaald op de Global Bicycle Cities Index en heeft tal van eigen parken, grachten, musea en historische gebouwen te bieden. En dat zonder de drukte op Amsterdams niveau. En het is allemaal verbonden door fietspaden”, is de nieuwspagina lyrisch.

„De overzichtelijke stad met zo’n 362.000 inwoners had in 2021 420 kilometer aan fietspaden. Ook beweert ze ‘s werelds grootste fietsenstalling bij het Centraal Station te hebben, met plaats voor 12.500 fietsen”, gaan de Amerikanen verder met hun lovende woorden.

En houdt maar niet op met superlatieven: „De Dafne Schippersbrug overspant het Amsterdam-Rijnkanaal en verbindt de historische binnenstad met de nieuwe wijk Leidsche Rijn. Maar het is geen gewone brug. Gewijd aan fietsers en voetgangers, integreert het ook een basisschool en een park in het ontwerp.” Nou, steek die maar in je zak Utrechters!

Overigens is de Fietsersbond een andere mening toebedeeld. Die koos vorig jaar Zoetermeer uit als beste grote fietsgemeente van Nederland. Schiermonnikoog won de eretitel Fietsstad 2022, bedoeld voor de meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland. In 2020 was dat nog Veenendaal.