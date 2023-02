Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lucia Rijker schiet uit haar slof in Dreamschool: ‘Schrok van mezelf’

De leerlingen van Dreamschool zijn regelmatig boos, gefrustreerd of geïrriteerd. Maar gisteravond was het oud-kickbokser en mentor Lucia Rijker die uit haar plaat ging. Ze kreeg een uitbarsting vanwege de 22-jarige Caithlin, die overigens op haar beurt daarna ook weer flipte. Een „explosieve aflevering”, volgens kijkers.

Een kijker omschrijft dit seizoen van Dreamschool als een „taaie groep”. De leerlingen komen veelvuldig te laat, komen überhaupt niet opdagen of blijven in de weerstand. Eerder kreeg cabaretier Najib Amhali veel lof van Dreamschool-kijkers vanwege zijn eerlijke verhaal over zijn verslaving.

Caithlin verzet zich in Dreamschool

Caithlin is een van de leerlingen die zichtbaar worstelt met zichzelf. Eerder werd bekend dat ze als jong meisje misbruikt is en haar trauma belemmert haar nog iedere dag. Caithlin schopt tegen alles en iedereen aan en keert zich regelmatig tegen een docent of opdracht.

In de uitzending van gisteravond moest de Dreamschool-groep een ‘survival’-opdracht doen. Caithlin wilde wederom niet meedoen en besloot naar de ‘wc’ te gaan. Als mentor Rijker er vervolgens achterkomt dat Caithlin binnen rustig een broodje aan het smeren is, barst de bom.

Lucia Rijker gaat uit haar plaat

„Ik ben het nu zat”, zegt Rijker. Als Rijker Caithlin probeert aan te moedigen om mee te doen aan de opdracht, weigert Caithlin opnieuw. „Je liegt dat het gedrukt staat. Je zegt tegen mij dat je naar het toilet staat en je gaat gewoon zitten vreten hier”, aldus Rijker die haar stem verheft. Caithlin blijkt haar antwoorden klaar te hebben, die niet bevorderlijk werken voor de stemming.

„Ik schrok ook van mezelf”, zegt Rijker later voor de camera over haar uitbarsting. „Dat is niet iets dat je plant, maar ik had het gewoon gehad.” De oud-kickbokser is de smoesjes en excuses van Caithlin zat. „Je zoekt de grenzen op. Om maar weggestuurd te worden, dat we het zat zijn.”

Explosieve confrontatie

Later concludeert Caithlin voor de camera dat er vast een reden moet zijn waarom Rijker zo boos wordt. „Het zal vast zijn omdat ze zelf ook ergens geraakt wordt.”

Maar de Dreamschool-leerling blijft zich afzetten tegen de opdracht. „Als jullie mij zo willen neerzetten, vind ik dat prima”, reageert ze op de confrontatie van Rijker. „Je zoekt elke keer de slachtofferrol”, concludeert Rijker. Later legt de oud-kickbokser uit dat ze geen geduld heeft voor leugens en onbetrouwbaar gedrag. Rijker trekt een grens: of Caithlin doet mee met de opdracht, of ze gaat naar huis.

Ook Caithlin flipt

En daarna is het Caithlin die uit haar slof schiet. „Ik ben 22, ik heb lang genoeg dingen gedaan die ik niet wil. Dus ik ga nu geen dingen meer doen die ik niet wil doen. Dat heb ik met mezelf afgesproken.”

Caithlin blijft boos en wil blowen om haar woede te temperen. Daar gaat Rijker niet in mee. „Je kan me het nu wel laten uitstellen, maar dan ga ik de pleuris-pan uit flippen. Als je dat wilt, als dat entertainment is? Kan ik ook wel even doen hoor, maakt mij geen reet uit”, aldus een furieuze Caithlin.

Kijkers begrijpen uitbarsting

Uiteindelijk gaat de storm liggen, maar de explosiviteit blijft. Want later moet Rijker ook tegenover Jasper, een jongen van de straat, haar stem verheffen. Overigens blijft het niet de hele aflevering onstuimig. Zo gaan de leerlingen elkaar later, onder leiding van Rijker, complimenteren. En die beelden zijn dan weer vertederend.

Het valt ook het kijkerspubliek op dat Caithlin, door haar heftige verleden, moeilijk te bereiken is. Maar velen hebben met haar te doen. De explosieve kant van Rijker zagen kijkers nog niet eerder, maar dat ook zij zo nu en dan uit haar slof schiet, valt volgens hen goed te begrijpen.



Ik vind het jammer dat het nog niemand echt is gelukt om tot Caithlin door te dringen. Want Caithlin had gelijk: door te gaan schreeuwen geeft Lucia aan zich machteloos te voelen. #dreamschool — Jasper Verkroost (@_MrWriter) February 21, 2023



Wat een taaie groep is het dit seizoen bij #dreamschool. Maar nu begint er toch echt wat te bewegen. En begin ik de één na de ander echt te zien. Het is toch een prachtig programma. Hoop dat het ze allemaal lukt om echt winst te boeken! — Thijs Heslenfeld (@thijsheslenfeld) February 21, 2023



“Als jullie mij zo neer willen zetten” Nee lieverd sorry, die vlieger gaat niet meer op… Je doet het nu écht zelf. Pak die kans die je krijgt nou toch gewoon!! 😥 #dreamschool — Britt 🦖 (@BrittBR97) February 21, 2023



Ik begin nu met #dreamschool kijken. Ooohhh, zo heb ik Lucia nog niet eerder gezien geloof ik🫣

Oei. Oei. — JoBouwknegt (@WatsonDalena) February 21, 2023



😂 soms ga je zo als Lucia uit frustratie -oeps- toch uit je plaat. Uit zorg uit frustratie. Kids be like: mevrouw … Rustig ! 😂😎🫣 #dreamschool — Andrea Thomas (@AndreaMThomas) February 21, 2023



Caithlin! 😭❤️ Daar zit een doorbraak aan te komen! 💪🏻 #dreamschool — Claudia (@_cloudy_a) February 21, 2023



Caitlin weet precies hoe ze de shit bij een ander op t bord moet krijgen. Ze sluit bijna elke zin af met “ is dat dan wat je wil?” (bv moet nu blowen, anders flip ik, is dat wat je wil?) waardoor consequentie voor de ander is.

Wie heeft háár dat aangedaan..? #dreamschool — Carolien Pontier (@CPontier) February 21, 2023



#dreamschool Nooit iemand zo in de knoop gezien als #caitlin — Niels (@NielsW7) February 21, 2023

