Kees van der Spek werpt kritische blik op Maddie McCann-verhaal

De Poolse Julia Wendell (21) is in één klap wereldnieuws. Zij claimt namelijk de verdwenen Maddie McCann te zijn. Misdaadjournalist Kees van der Spek denkt daar het zijne van.

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de Poolse Wendell vermoedt dat zij het vermiste Britse meisje is. Wendell maakte verschillende social media-accounts aan waarop ze probeert aan te tonen dat zij McCann zou zijn. Nu wil ze graag een DNA-test met ouders Gerry en Kate om haar gelijk te bewijzen.

Julia Wendell claimt Maddie McCann te zijn

Gisteravond kwam de kwestie ter sprake bij RTL Boulevard, waar ook Kees van der Spek aanschoof om zijn deskundige mening te geven. „Ik denk dat dit een kind is met een identiteitscrisis”, vertelt hij.

Wendell redeneert aan de hand van een aantal ‘bewijzen’. Zo herinnert ze zich niet veel van haar prille jeugd en vertelde een leraar haar dat zij niet altijd op dezelfde school zat. Haar ouders zouden vaag doen over haar jeugd en foto’s van de zwangerschap en babytijd zouden ontbreken.

Kees van der Spek blijkt sceptisch

Maar Van der Spek is overduidelijk sceptisch. Zo verkondigt het Poolse meisje dat zij dezelfde ‘druppel’ in haar oog heeft als McCann. Volgens Van der Spek is dat een zeer zeldzame afwijking, die bij 1 op 10.000 geboorten voorkomt. „Zij zegt dat zij dat ook heeft, maar ik zie dat helemaal niet. Ik denk dat dit geshopt is.”

In de uitzending wordt gespeculeerd, want er zijn gevallen voorgekomen van mensen die uiteindelijk toch de waarheid spraken. Waarna als voorbeeld Delphine Boël wordt genoemd, die de buitenechtelijke dochter van de Belgische koning Albert II bleek te zijn.

DNA-test

Volgens buitenlandse media komt er een DNA-test. Maar als het verhaal van Wendell niet waar blijkt, kunnen daar volgens Van der Spek wel gevolgen aan kleven, waarna hij een vergelijkbare zaak belicht. De persoon die een onjuist verhaal verkondigde, moest uiteindelijk voor de rechter verschijnen.

Volgens Van der Spek zal een DNA-test uitwijzen of Wendell de waarheid spreekt. „Maar ik gok dat dat niks wordt”, aldus de misdaadverslaggever.