Job Knoester komt in Vandaag Inside terug op ‘niet stemmen’-advies: ‘Wat dan wél?’

Job Knoester is gisteravond in Vandaag Inside teruggekomen op zijn oproep dat niemand moet gaan stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hij is overstelpt met reacties na zijn nogal boze ‘wens’ van vorige week. Talkshow-host Wilfred Genee: „Wat dan wél?”

Mocht je denken: Job wie… dat zou goed kunnen. Advocaat Job Knoester wordt in Vandaag Inside sinds enige tijd Job Knoepert genoemd. Veel mensen vinden het zo grappig, dat hij nu overal met die bijnaam wordt aangesproken. Zelfs bodes in rechtbanken roepen ‘Knoepert’ op als een zaak gaat beginnen, zo gaf hij zelf eerder aan.

Job Knoester zei in Vandaag Inside: ‘We moeten iets doen’

Job Knoester dus, daar gaat het om, de man die in Vandaag Inside eerder ook uithaalde naar Thierry Baudet. Hij is nogal klaar met de politiek, of beter: Knoester is juist heel begaan met de politiek, maar klaar met de manier waarop die in ons land momenteel bedreven wordt. Dat moet massaal worden afgestraft, zo gaf de advocaat vorige week aan. Zijn stemadvies daarom toen: „Stem niet. Niemand.” „Dat was een hele intelligente opmerking”, gaf tafelgenoot Johan Derksen gisteravond nog maar eens aan.

„Ik heb bedacht: we moeten iets doen”, zei Job Knoester toen. „Alle kiezers, dan moet je niet een groepje doen, maar alle kiezers moeten ze (de politici, red.) straffen. Niet stemmen!” Wilfred Genee gisteren over de reacties: „Ze wilden je meestersdiploma afpikken, alles wat je doet… Ze wilden je ontoerekeningsvatbaar verklaren, je wil daar nu op terugkomen begrijp ik?”



Massaal op oproep gereageerd

„Ik kom nu een jaar bij jullie”, gaf Job Knoester aan. „Ik heb nog nooit zoveel e-mails gehad, WhatsApp, berichten via de voice-mail, Instagram, Twitter. Heel veel mensen zeiden ‘ja we zijn het met je eens, we gaan niet stemmen’. Heel veel mensen stuurden ook lappen teksten en gingen uitleggen waarom het een slecht idee was. Kijk, ik was en ik ben heel erg boos. Wat ik hier zei was een uiting van die frustratie, als ik kijk hoe de politiek met ons omgaat. Natuurlijk moet je wel stemmen, alleen moet je heel goed nadenken over hoe je stemt. Ik meen wel dat ik vind dat we een signaal mogen afgeven. Dus moet je iets anders verzinnen.”

Johan Derksen in een reactie: „Het is geen goed signaal. Niet stemmen is geen goed signaal. De mensen waar je een hekel aan hebt, die profiteren daarvan.” Job Knoester weer: „Ja, dat is ook het gevaar.” Wilfred Genee, die een door de redactie gemaakt bord met de tekst ‘Stem niet’ en het hoofd van Job Knoester laat zien: „Wel stemmen dus? Stem niet! wordt Stem wel!?”

Stem niet wordt ‘Stem anders’

„Nee”, zegt Job Knoester, „stem wel, maar stem anders.” Wilfred Genee: „Oh… moeten we er nog eentje maken? Stem anders! Anders dan?” Job Knoester lachend: „Ja, niet op die nummer één, niet op die nummer twee. Laat die mensen even voelen waar je naar toe wil. Na de vorige verkiezingen zei Kaag: ‘Nieuwe politiek’. Daar is niks van terechtgekomen. We moeten wat met die politiek. Anders.”



