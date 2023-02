Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Loretta Schrijver sceptisch over pr-stunt Samantha Steenwijk: ‘Je geeft juicekanalen voer’

Zangeres Samantha Steenwijk koos ervoor om haar nieuwste liedje op een ietwat cryptische wijze te promoten. De online roddelkanalen concludeerden daarna dat het hommeles zou zijn in haar relatie. Het bleek een promotiestunt, legde Steenwijk vanochtend bij Koffietijd uit. Maar presentatrice Loretta Schrijver had daar wel iets over te zeggen.

Steenwijk schoof vanochtend aan bij Koffietijd om te praten over Holland Zingt Hazes én haar nieuwste singel. Dat laatste maakte zij op, ietwat cryptische wijze, bekend op haar social media. De zangeres plaatste alleen de tekst van haar nieuwste liedje zonder verdere uitleg. En daarna kon de roddelmachine natuurlijk gaan draaien.

Samantha Steenwijk deed publiciteitsstunt voor nieuw liedje

Het liedje Breek mijn hart, komt aanstaande vrijdag uit. De tekst: „Ik heb dit vaker meegemaakt. Ben het zat om nog te gissen. Ik ben niet eens meer kwaad. Ik kies nu voor mezelf en ik kom hier sterker uit. Er is niks meer wat je zeggen kan”, stond op haar Instagram-pagina.

Steenwijk had niet verwacht dat de geruchten rondom haar relatie zo snel zouden rondzingen. „Ik dacht echt wel dat mensen zouden denken, dat ik dat niet op deze manier zou zeggen, mochten er thuis problemen zijn.” De zangeres legt uit dat het een teaser was voor haar nieuwe liedje. Maar de teaser wekte de indruk dat Steenwijk en haar partner Daisy uit elkaar waren.

Loretta Schrijver sceptisch in Koffietijd

Iets wat Steenwijk direct ontkracht. Het stukje tekst maakte heel wat los. „Dat is natuurlijk wel de tijd waarin we leven. Dat mensen heel snel een negatieve blik ergens op hebben. En dit dus ook op de negatiefste manier bekeken en er dus eigenlijk te voorbarig conclusies worden getrokken.”

Presentatrice Loretta Schrijver neemt niet direct genoegen met die verklaring. Volgens haar voelen mensen of fans zich gepikeerd omdat Steenwijk ze iets voorhield wat niet waar bleek. „En je bent natuurlijk degene die die juicekanalen hard aanpakt, maar je geeft ze wel voer. ” Daarmee verwijst Schrijver naar de kritiek die Steenwijk levert richting de online roddelkanalen en de rechtszaak die zij aanspande tegen roddelkoningin Yvonne Coldeweijer.

Single promoten

Maar daar is Steenwijk het niet mee eens. „Dit is een single promoten. Ik heb daar helemaal niks mee te maken met media of juicekanalen, hoe dat allemaal in z’n werk gaat. Zij hebben uiteindelijk te voorbarig conclusies getrokken.” Waarna de zangeres opnoemt dat niet alle media alles klakkeloos aannemen. Schrijver concludeert uiteindelijk dat Steenwijk haar publiciteitsstunt in ieder geval gelukt is.

