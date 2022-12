Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Samantha Steenwijk haalt uit naar Yvonne Coldeweijer en blikt terug op rechtszaak

De rechtszaak tussen Samantha Steenwijk en Yvonne Coldeweijer is inmiddels al lang voorbij, maar de twee hebben de strijdbijl nog niet begraven. In een interview met Beau Monde blikt Steenwijk terug op de rechtszaak en noemt ze Coldeweijer een „heel zielig meisje”.

Volgens de zangeres heeft Coldeweijer op allerlei manieren geprobeerd om zelf door te breken. „Dat is haar nooit gelukt en uit frustratie gaat ze maar over anderen zitten roddelen om zelf bekend te worden”, vertelt Steenwijk tegen Beau Monde.

Rechtszaak tussen Yvonne Coldeweijer en Samantha Steenwijk

Coldeweijer staat bekend als de vrouw die roddels over allerlei BN’ers naar buiten brengt op haar juicekanaal Life of Yvonne. Daarop bracht Coldeweijer in maart ook naar buiten dat Steenwijk haar gewichtsverlies te danken had aan illegale dieetpillen. Dat was volgens Steenwijk klinkklare onzin en daarom eiste zij rectificatie. Coldeweijer liet echter voor de rechtszaak al weten dat als een rechter besloot haar tot een rectificatie te ‘dwingen’, zij dat ‘toch niet zou menen’.

Maar of ze het nu zou menen of niet: de rectificatie moest er komen. Dat bepaalde de Amsterdamse rechtbank in april. Coldeweijer moest op Instagram en op Youtube haar beschuldigingen over de pillen rectificeren. Dit deed ze enkele weken later. De geëiste schadevergoeding van 5000 euro hoefde ze niet te betalen aan de zangeres. Wel moest zij opdraaien voor de proceskosten, van 2500 euro.

Yvonne Coldeweijer wilde Samantha Steenwijk niet aankijken

In het interview in Beau Monde blikt Steenwijk kort terug op de rechtszaak. Zo vertelt ze dat ze Coldeweijer in de rechtszaak meerdere keren probeerde aan te kijken. „Ik dacht dat als ze me één keer in de ogen zou kijken, ze zou zien wat voor leed ze had aangericht. Als je iemand in de ogen kijkt, dan zie je wat je doet met een mens en met iemands werk”, vertelt zij. „Dat deed ze niet en dat vond ik laf.”